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В "Росатоме" заявили о ненулевой вероятности остановки АЭС "Пакш-2"

В "Росатоме" заявили о ненулевой вероятности остановки АЭС "Пакш-2" - 23.10.2026, ПРАЙМ

В "Росатоме" заявили о ненулевой вероятности остановки АЭС "Пакш-2"

Из-за отсутствия сигналов правительства Венгрии по АЭС "Пакш-2" присутствует ненулевая вероятность полной остановки проекта, заявил гендиректор госкорпорации... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T08:26+0300

2026-10-23T08:26+0300

2026-10-23T08:26+0300

россия

венгрия

алексей лихачев

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росатом

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Из-за отсутствия сигналов правительства Венгрии по АЭС "Пакш-2" присутствует ненулевая вероятность полной остановки проекта, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Ввиду отсутствия каких бы то ни было конкретных сигналов от венгерского правительства, сейчас ненулевая вероятность как развития проекта с еще большей энергией, так и его полной остановки", - сказал Лихачев газете "Известия". Он также отметил, что сейчас "Росатом" не ведет прямой диалог с правительством Венгрии по дальнейшей реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2". "Мы официально информируем правительство Венгрии, уже неоднократно информировали о нашей готовности, о наших запросах на переговоры, и пока мы ответ не получили", - добавил глава "Росатома". Министерство экономики и энергетики Венгрии заявило 13 октября РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о дальнейшей судьбе проекта.

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россия, венгрия, алексей лихачев, пакш-2, росатом