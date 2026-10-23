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В "Росатоме" заявили о ненулевой вероятности остановки АЭС "Пакш-2" - 23.10.2026, ПРАЙМ
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В "Росатоме" заявили о ненулевой вероятности остановки АЭС "Пакш-2"
В "Росатоме" заявили о ненулевой вероятности остановки АЭС "Пакш-2" - 23.10.2026, ПРАЙМ
В "Росатоме" заявили о ненулевой вероятности остановки АЭС "Пакш-2"
Из-за отсутствия сигналов правительства Венгрии по АЭС "Пакш-2" присутствует ненулевая вероятность полной остановки проекта, заявил гендиректор госкорпорации... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T08:26+0300
2026-10-23T08:26+0300
россия
венгрия
алексей лихачев
пакш-2
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874542197.jpg?1792733167
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Из-за отсутствия сигналов правительства Венгрии по АЭС "Пакш-2" присутствует ненулевая вероятность полной остановки проекта, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Ввиду отсутствия каких бы то ни было конкретных сигналов от венгерского правительства, сейчас ненулевая вероятность как развития проекта с еще большей энергией, так и его полной остановки", - сказал Лихачев газете "Известия". Он также отметил, что сейчас "Росатом" не ведет прямой диалог с правительством Венгрии по дальнейшей реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2". "Мы официально информируем правительство Венгрии, уже неоднократно информировали о нашей готовности, о наших запросах на переговоры, и пока мы ответ не получили", - добавил глава "Росатома". Министерство экономики и энергетики Венгрии заявило 13 октября РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о дальнейшей судьбе проекта.
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россия, венгрия, алексей лихачев, пакш-2, росатом
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Алексей Лихачев, Пакш-2, Росатом
08:26 23.10.2026
 
В "Росатоме" заявили о ненулевой вероятности остановки АЭС "Пакш-2"

Глава "Росатома" Лихачев заявил о ненулевой вероятности остановки АЭС "Пакш-2"

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Из-за отсутствия сигналов правительства Венгрии по АЭС "Пакш-2" присутствует ненулевая вероятность полной остановки проекта, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Ввиду отсутствия каких бы то ни было конкретных сигналов от венгерского правительства, сейчас ненулевая вероятность как развития проекта с еще большей энергией, так и его полной остановки", - сказал Лихачев газете "Известия".
Он также отметил, что сейчас "Росатом" не ведет прямой диалог с правительством Венгрии по дальнейшей реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2".
"Мы официально информируем правительство Венгрии, уже неоднократно информировали о нашей готовности, о наших запросах на переговоры, и пока мы ответ не получили", - добавил глава "Росатома".
Министерство экономики и энергетики Венгрии заявило 13 октября РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о дальнейшей судьбе проекта.
 
РОССИЯВЕНГРИЯАлексей ЛихачевПакш-2Росатом
 
 
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