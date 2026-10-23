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Пассажиры скачали через Wi-Fi на вокзалах РЖД рекордные 5,4 тысячи ТБ - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Пассажиры скачали через Wi-Fi на вокзалах РЖД рекордные 5,4 тысячи ТБ
Пассажиры скачали через Wi-Fi на вокзалах РЖД рекордные 5,4 тысячи ТБ - 23.10.2026, ПРАЙМ
Пассажиры скачали через Wi-Fi на вокзалах РЖД рекордные 5,4 тысячи ТБ
Пассажиры за девять месяцев 2026 года скачали через Wi-Fi на вокзалах РЖД рекордные 5,4 тысячи терабайт (ТБ), сообщила компания. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:39+0300
2026-10-23T17:39+0300
бизнес
россия
москва
краснодар
адлер
ржд
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Пассажиры за девять месяцев 2026 года скачали через Wi-Fi на вокзалах РЖД рекордные 5,4 тысячи терабайт (ТБ), сообщила компания. "Wi-Fi на вокзалах бьет рекорды: 5,4 тысячи терабайт за девять месяцев… В январе-сентябре текущего года посетители железнодорожных вокзалов и станций стали чаще выходить в Интернет и проводить больше времени в сети, скачивая более объемные файлы и контент", - говорится в сообщении. Годом ранее первую строчку в лидерстве по трафику занимал Восточный вокзал Москвы, в текущем рейтинг возглавили вокзалы южных направлений: Краснодар (93,6 ТБ), Адлер (71,2 ТБ) и Ростов-на-Дону (67,9 ТБ), а также Брянск-Орловский (67,2 ТБ) и Уфа (66 ТБ). "Всего за 9 месяцев этого года пассажиры скачали через публичную сеть Wi-Fi 5 407 ТБ, что более чем в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (3 500 ТБ). Количество сессий при этом выросло до 14,1 миллиона подключений – рост почти в 1,7 раза к 2025 году", - пишут РЖД. Проект по внедрению бесплатного Wi-Fi на вокзалах и станциях, отмечает компания, продолжит расширяться.
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бизнес, россия, москва, краснодар, адлер, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КРАСНОДАР, АДЛЕР, РЖД
17:39 23.10.2026
 
Пассажиры скачали через Wi-Fi на вокзалах РЖД рекордные 5,4 тысячи ТБ

Пассажиры РЖД за девять месяцев скачали через Wi-Fi рекордные 5,4 тысячи терабайт

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Пассажиры за девять месяцев 2026 года скачали через Wi-Fi на вокзалах РЖД рекордные 5,4 тысячи терабайт (ТБ), сообщила компания.
"Wi-Fi на вокзалах бьет рекорды: 5,4 тысячи терабайт за девять месяцев… В январе-сентябре текущего года посетители железнодорожных вокзалов и станций стали чаще выходить в Интернет и проводить больше времени в сети, скачивая более объемные файлы и контент", - говорится в сообщении.
Годом ранее первую строчку в лидерстве по трафику занимал Восточный вокзал Москвы, в текущем рейтинг возглавили вокзалы южных направлений: Краснодар (93,6 ТБ), Адлер (71,2 ТБ) и Ростов-на-Дону (67,9 ТБ), а также Брянск-Орловский (67,2 ТБ) и Уфа (66 ТБ).
"Всего за 9 месяцев этого года пассажиры скачали через публичную сеть Wi-Fi 5 407 ТБ, что более чем в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (3 500 ТБ). Количество сессий при этом выросло до 14,1 миллиона подключений – рост почти в 1,7 раза к 2025 году", - пишут РЖД.
Проект по внедрению бесплатного Wi-Fi на вокзалах и станциях, отмечает компания, продолжит расширяться.
 
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