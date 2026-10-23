https://1prime.ru/20261023/penza-874548861.html
В аэропортах Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска ввели ограничения
В аэропортах Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска ввели ограничения - 23.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска, сообщила Росавиация. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:13+0300
2026-10-23T11:13+0300
2026-10-23T11:13+0300
бизнес
саранск
ульяновск
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874548861.jpg?1792743197
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
саранск
ульяновск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, саранск, ульяновск, росавиация
Бизнес, САРАНСК, Ульяновск, Росавиация
В аэропортах Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска ввели ограничения
В аэропортах Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска ввели временные ограничения