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В аэропортах Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска сняли ограничения

В аэропортах Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска сняли ограничения - 23.10.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска, сообщила Росавиация. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:26+0300

2026-10-23T12:26+0300

2026-10-23T12:26+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, саранск, ульяновск, росавиация