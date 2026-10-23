https://1prime.ru/20261023/peskov-874554171.html
Поставки дизеля в рамках договоренностей с США начались, заявил Песков
Поставки дизеля в рамках договоренностей с США начались, заявил Песков - 23.10.2026, ПРАЙМ
Поставки дизеля в рамках договоренностей с США начались, заявил Песков
Поставки российского дизеля в рамках договоренностей с США начались и будут ритмично продолжаться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:45+0300
2026-10-23T12:45+0300
2026-10-23T12:45+0300
россия
сша
дмитрий песков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874554171.jpg?1792748733
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Поставки российского дизеля в рамках договоренностей с США начались и будут ритмично продолжаться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "По-моему, уже были сообщения из Минэнерго, что уже первый танкер, собственно, пошел к своим адресатам, к своим покупателям. И дальше они ритмично будут продолжаться", - сказал Песков журналистам.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
Поставки дизеля в рамках договоренностей с США начались, заявил Песков
Песков заявил, что поставки российского дизеля в рамках договоренностей с США начались