https://1prime.ru/20261023/peskov-874554171.html

Поставки дизеля в рамках договоренностей с США начались, заявил Песков

Поставки дизеля в рамках договоренностей с США начались, заявил Песков - 23.10.2026, ПРАЙМ

Поставки дизеля в рамках договоренностей с США начались, заявил Песков

Поставки российского дизеля в рамках договоренностей с США начались и будут ритмично продолжаться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:45+0300

2026-10-23T12:45+0300

2026-10-23T12:45+0300

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Поставки российского дизеля в рамках договоренностей с США начались и будут ритмично продолжаться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "По-моему, уже были сообщения из Минэнерго, что уже первый танкер, собственно, пошел к своим адресатам, к своим покупателям. И дальше они ритмично будут продолжаться", - сказал Песков журналистам.

сша

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россия, сша, дмитрий песков