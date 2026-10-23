https://1prime.ru/20261023/peskov-874554372.html

Путин готовится к Форуму стран-экспортеров газа и саммиту "Россия Африка"

Путин готовится к Форуму стран-экспортеров газа и саммиту "Россия Африка" - 23.10.2026, ПРАЙМ

Путин готовится к Форуму стран-экспортеров газа и саммиту "Россия Африка"

Президент России Владимир Путин готовится к Форуму стран-экспортеров газа и саммиту "Россия Африка", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:46+0300

2026-10-23T12:46+0300

2026-10-23T12:46+0300

газ

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин готовится к Форуму стран-экспортеров газа и саммиту "Россия Африка", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент готовится к следующей неделе, потому что это, вы знаете, это будет и Форум стран-экспортеров газа, весьма представительный форум и очень важный, и целых три дня в рамках саммита "Россия-Африка"", - сказал Песков журналистам. В Москве 27 октября состоится восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. Также в столице 28-29 октября пройдет третий саммит "Россия-Африка".

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газ, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин