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Путин готовится к Форуму стран-экспортеров газа и саммиту "Россия Африка"
Путин готовится к Форуму стран-экспортеров газа и саммиту "Россия Африка" - 23.10.2026, ПРАЙМ
Путин готовится к Форуму стран-экспортеров газа и саммиту "Россия Африка"
Президент России Владимир Путин готовится к Форуму стран-экспортеров газа и саммиту "Россия Африка", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:46+0300
2026-10-23T12:46+0300
2026-10-23T12:46+0300
газ
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин готовится к Форуму стран-экспортеров газа и саммиту "Россия Африка", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент готовится к следующей неделе, потому что это, вы знаете, это будет и Форум стран-экспортеров газа, весьма представительный форум и очень важный, и целых три дня в рамках саммита "Россия-Африка"", - сказал Песков журналистам. В Москве 27 октября состоится восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. Также в столице 28-29 октября пройдет третий саммит "Россия-Африка".
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Путин готовится к Форуму стран-экспортеров газа и саммиту "Россия Африка"
Песков: Путин готовится к Форуму стран-экспортеров газа и саммиту "Россия Африка"