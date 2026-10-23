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Беглов подтвердил сроки открытия станции метро "Театральная" в Петербурге - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Беглов подтвердил сроки открытия станции метро "Театральная" в Петербурге
Беглов подтвердил сроки открытия станции метро "Театральная" в Петербурге - 23.10.2026, ПРАЙМ
Беглов подтвердил сроки открытия станции метро "Театральная" в Петербурге
Станция метро "Театральная" с вестибюлем на площади Темирканова в историческом центре Санкт-Петербурга откроется к 2030 году, сообщил губернатор города... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T19:16+0300
2026-10-23T19:19+0300
россия
санкт-петербург
петербург
александр беглов
марат хуснуллин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – ПРАЙМ. Станция метро "Театральная" с вестибюлем на площади Темирканова в историческом центре Санкт-Петербурга откроется к 2030 году, сообщил губернатор города Александр Беглов. Губернатор в пятницу провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, где обсуждался и вопрос строительства новых станций и линий петербургского метро. "Сейчас решен вопрос со строительством вестибюля станции "Театральная" - он будет расположен на площади Темирканова... Открытие станции планируется к 2030 году", – сказал губернатор Петербурга, слова которого приводит пресс-служба его администрации. В апреле Беглов сообщал в интервью РИА Новости, что выход со станции "Театральная" планируется открыть для пассажиров до 2030 года. Станция "Театральная" находится в составе Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Строительство ее подземной части на глубине 53 метров завершено, но в настоящее время она работает только на проход – поезда проезжают станцию без остановки.
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россия, санкт-петербург, петербург, александр беглов, марат хуснуллин
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов, Марат Хуснуллин
19:16 23.10.2026 (обновлено: 19:19 23.10.2026)
 
Беглов подтвердил сроки открытия станции метро "Театральная" в Петербурге

Беглов: станция метро "Театральная" в центре Петербурга откроется к 2030 году

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – ПРАЙМ. Станция метро "Театральная" с вестибюлем на площади Темирканова в историческом центре Санкт-Петербурга откроется к 2030 году, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Губернатор в пятницу провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, где обсуждался и вопрос строительства новых станций и линий петербургского метро.
"Сейчас решен вопрос со строительством вестибюля станции "Театральная" - он будет расположен на площади Темирканова... Открытие станции планируется к 2030 году", – сказал губернатор Петербурга, слова которого приводит пресс-служба его администрации.
В апреле Беглов сообщал в интервью РИА Новости, что выход со станции "Театральная" планируется открыть для пассажиров до 2030 года.
Станция "Театральная" находится в составе Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Строительство ее подземной части на глубине 53 метров завершено, но в настоящее время она работает только на проход – поезда проезжают станцию без остановки.
 
РОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургАлександр БегловМарат Хуснуллин
 
 
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