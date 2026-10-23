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Медианный показатель годовой инфляции в еврозоне в сентябре вырос до 3,6%
Медианный показатель годовой инфляции в еврозоне в сентябре вырос до 3,6% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Медианный показатель годовой инфляции в еврозоне в сентябре вырос до 3,6%
Медианный показатель ощущаемой населением годовой инфляции в еврозоне в сентябре поднялся до 3,6% с 3,5% в августе, следует из доклада Европейского центрального | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:56+0300
2026-10-23T11:56+0300
2026-10-23T11:56+0300
мировая экономика
ецб
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Медианный показатель ощущаемой населением годовой инфляции в еврозоне в сентябре поднялся до 3,6% с 3,5% в августе, следует из доклада Европейского центрального банка (ЕЦБ) по результатам исследования.
"В сентябре медианный показатель воспринимаемой инфляции за предыдущие 12 месяцев вырос до 3,6% с 3,5% в августе", - говорится в релизе ЕЦБ.
Показатель воспринимаемой инфляции представляет собой не фактические данные, а учитывает оценку потребителей, а именно, как она ими воспринимается. При этом ранее, в июне этот показатель отошел от уровней апреля и мая, которые были максимальными с июля 2024 года, в июле снова сократился, но в августе - приостановил снижение.
В свою очередь медианные инфляционные ожидания на следующий год в сентябре выросли до 3,1% с 3% в августе.
Медианные ожидания инфляции на ближайшие три года остались на уровне августа в 2,9%.
Пятилетние инфляционные ожидания также сохранились на отметке предшествовавшего месяца и составили 2,5%, что остается максимальным значением с августа 2022 года, когда начался расчет этого показателя, согласно представленным ЕЦБ данным.
Кроме того, ожидания роста доходов на следующий год выросли в сентябре до 1,1% с 1% в августе, а роста расходов - увеличились до 3,7% с 3,6% месяцем ранее, сообщает ЕЦБ.
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мировая экономика, ецб
Медианный показатель годовой инфляции в еврозоне в сентябре вырос до 3,6%
ЕЦБ: медианный показатель годовой инфляции в еврозоне в сентябре вырос до 3,6%
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Медианный показатель ощущаемой населением годовой инфляции в еврозоне в сентябре поднялся до 3,6% с 3,5% в августе, следует из доклада Европейского центрального банка (ЕЦБ) по результатам исследования.
"В сентябре медианный показатель воспринимаемой инфляции за предыдущие 12 месяцев вырос до 3,6% с 3,5% в августе", - говорится в релизе ЕЦБ.
Показатель воспринимаемой инфляции представляет собой не фактические данные, а учитывает оценку потребителей, а именно, как она ими воспринимается. При этом ранее, в июне этот показатель отошел от уровней апреля и мая, которые были максимальными с июля 2024 года, в июле снова сократился, но в августе - приостановил снижение.
В свою очередь медианные инфляционные ожидания на следующий год в сентябре выросли до 3,1% с 3% в августе.
Медианные ожидания инфляции на ближайшие три года остались на уровне августа в 2,9%.
Пятилетние инфляционные ожидания также сохранились на отметке предшествовавшего месяца и составили 2,5%, что остается максимальным значением с августа 2022 года, когда начался расчет этого показателя, согласно представленным ЕЦБ данным.
Кроме того, ожидания роста доходов на следующий год выросли в сентябре до 1,1% с 1% в августе, а роста расходов - увеличились до 3,7% с 3,6% месяцем ранее, сообщает ЕЦБ.