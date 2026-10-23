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Решетников: сбалансированный бюджет снизит инфляционные риски

Решетников: сбалансированный бюджет снизит инфляционные риски - 23.10.2026, ПРАЙМ

Решетников: сбалансированный бюджет снизит инфляционные риски

Сбалансированная бюджетная политика в ближайшие три года поможет снизить инфляционные риски и будет способствовать смягчению денежно-кредитных условий в России, | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:51+0300

2026-10-23T17:51+0300

2026-10-23T18:47+0300

финансы

россия

максим решетников

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сбалансированная бюджетная политика в ближайшие три года поможет снизить инфляционные риски и будет способствовать смягчению денежно-кредитных условий в России, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на пленарном заседании IV съезда региональных министров экономики. "Сбалансированная бюджетная конструкция на три года способствует снижению инфляционных рисков и смягчению денежно-кредитных условий, но это только одно из условий для устойчивого роста", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба министерства. Поэтому, по его словам, в центре внимания остаются структурные изменения: повышение гибкости рынка труда, перезапуск инвестиционного цикла, обеление экономики, расширение внутреннего производства и развитие технологий. "Эти приоритеты включены в план структурных изменений, разработанный по поручению президента, и в его реализации регионам отводится ключевая роль", - добавил глава Минэкономразвития.

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финансы, россия, максим решетников