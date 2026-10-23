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В Гааге видят выгоду от сотрудничества с Москвой, заявил посол

В Гааге видят выгоду от сотрудничества с Москвой, заявил посол - 23.10.2026, ПРАЙМ

В Гааге видят выгоду от сотрудничества с Москвой, заявил посол

Немало здравомыслящих людей, осознающих выгоду от сотрудничества с Россией для королевства, есть в Нидерландах, заявил РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T18:22+0300

2026-10-23T18:22+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Немало здравомыслящих людей, осознающих выгоду от сотрудничества с Россией для королевства, есть в Нидерландах, заявил РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. По словам Тарабрина, посольство РФ в Гааге в последние месяцы получает огромное количество писем от поданных королевства со словами солидарности в адрес Москвы на фоне заявлений властей Нидерландов о признании России "врагом". "Высоко ценим подобные проявления гражданской позиции. Это является подтверждением того, что здесь немало здравомыслящих людей, осознающих, что путь взаимовыгодного сотрудничества с Россией мог бы принести Королевству гораздо больше выгоды", - отметил посол. Как указал глава российской дипмиссии, речь идет о самых разных сферах - от энергетического и торгово-экономического до гуманитарного взаимодействия. "Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто и сегодня способен критически оценивать происходящее, не позволяет обмануть себя потокам откровенной лжи и дезинформации. Мы слышим такие голоса, признательны им, и это дает нам право сохранять осторожный оптимизм при взгляде в будущее", - подчеркнул Тарабрин. Ранее вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус публично назвала Россию врагом страны во время рассмотрения в парламенте бюджета минобороны королевства. Посольство России потребовало от Гааги разъяснить эти слова. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия отправила ноту протеста в МИД Нидерландов из-за антироссийского высказывания министра, ответ на нее пока не поступал.

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