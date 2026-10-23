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Поставки СПГ из США в ЕС в августе выросли на 36%

Поставки СПГ из США в ЕС в августе выросли на 36% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Поставки СПГ из США в ЕС в августе выросли на 36%

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в августе выросли на 36% по отношению к июлю - до 263,952 миллиарда кубических футов (5,5... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T01:13+0300

2026-10-23T01:13+0300

2026-10-23T01:13+0300

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нидерланды

германия

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в августе выросли на 36% по отношению к июлю - до 263,952 миллиарда кубических футов (5,5 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. Всего в августе США поставили в другие страны 514,494 миллиарда кубических футов (10,8 миллиона тонн) СПГ. На страны ЕС в отчетном месяце пришлось 51% экспорта сжиженного газа из Штатов. Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Нидерланды - в августе показатель вырос почти на 5% и составил 53,613 миллиарда кубических футов (1,2 миллиона тонн). Второе место по поставкам заняла Италия, которая получила из Штатов в отчетном месяце 49,1 миллиарда кубических футов СПГ (1 миллион тонн). Экспорт СПГ США во Францию подскочил более чем вдвое - до 36,46 миллиарда кубических футов (0,8 миллиона тонн). Поставки в Германию увеличились в 1,7 раза - до 35,477 миллиарда кубических футов (0,7 миллиона тонн). Экспорт американского СПГ в Испанию в августе составил 33,182 миллиарда кубических футов (почти 0,7 миллиона тонн). США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.

сша

нидерланды

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газ, сша, нидерланды, германия, ес