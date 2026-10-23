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Metro AG заявила, что не одобряла пожертвование "Народному фронту"

Metro AG заявила, что не одобряла пожертвование "Народному фронту" - 23.10.2026, ПРАЙМ

Metro AG заявила, что не одобряла пожертвование "Народному фронту"

Немецкая Metro AG заявила, что не согласовывала и не одобряла пожертвование от российского подразделения Metro Russia движению "Народный фронт", говорится в... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T23:44+0300

2026-10-23T23:44+0300

2026-10-23T23:44+0300

бизнес

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Немецкая Metro AG заявила, что не согласовывала и не одобряла пожертвование от российского подразделения Metro Russia движению "Народный фронт", говорится в заявлении компании. Ранее пресс-служба Народного фронта сообщила, что торговая сеть Metro перечислила миллиард рублей в фонд "Народный фронт. Все для Победы!". Отмечалось, что средства направят на закупку техники для бойцов спецоперации. "Решение Metro Russia сделать пожертвование Общероссийскому общественному движению "Народный фронт" не согласовывалось с Metro AG, не было санкционировано или одобрено материнской компанией", - заявила компания. Там пояснили, что после введения временного внешнего управления в отношении Metro Russia немецкая компания больше не контролирует операционную деятельность российского подразделения и не может влиять на его решения. Президент России Владимир Путин указом от 28 сентября передал во временное управление российские активы немецкого ритейлера Metro Cash & Carry Russia. Временным управляющим стало российское АО "УК Торг Рус".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, metro