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Metro AG заявила, что не одобряла пожертвование "Народному фронту" - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Metro AG заявила, что не одобряла пожертвование "Народному фронту"
Metro AG заявила, что не одобряла пожертвование "Народному фронту" - 23.10.2026, ПРАЙМ
Metro AG заявила, что не одобряла пожертвование "Народному фронту"
Немецкая Metro AG заявила, что не согласовывала и не одобряла пожертвование от российского подразделения Metro Russia движению "Народный фронт", говорится в... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:44+0300
2026-10-23T23:44+0300
бизнес
россия
владимир путин
metro
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Немецкая Metro AG заявила, что не согласовывала и не одобряла пожертвование от российского подразделения Metro Russia движению "Народный фронт", говорится в заявлении компании. Ранее пресс-служба Народного фронта сообщила, что торговая сеть Metro перечислила миллиард рублей в фонд "Народный фронт. Все для Победы!". Отмечалось, что средства направят на закупку техники для бойцов спецоперации. "Решение Metro Russia сделать пожертвование Общероссийскому общественному движению "Народный фронт" не согласовывалось с Metro AG, не было санкционировано или одобрено материнской компанией", - заявила компания. Там пояснили, что после введения временного внешнего управления в отношении Metro Russia немецкая компания больше не контролирует операционную деятельность российского подразделения и не может влиять на его решения. Президент России Владимир Путин указом от 28 сентября передал во временное управление российские активы немецкого ритейлера Metro Cash & Carry Russia. Временным управляющим стало российское АО "УК Торг Рус".
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40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, владимир путин, metro
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Metro
23:44 23.10.2026
 
Metro AG заявила, что не одобряла пожертвование "Народному фронту"

Metro AG заявила, что не согласовывала и не одобряла пожертвование "Народному фронту"

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Немецкая Metro AG заявила, что не согласовывала и не одобряла пожертвование от российского подразделения Metro Russia движению "Народный фронт", говорится в заявлении компании.
Ранее пресс-служба Народного фронта сообщила, что торговая сеть Metro перечислила миллиард рублей в фонд "Народный фронт. Все для Победы!". Отмечалось, что средства направят на закупку техники для бойцов спецоперации.
"Решение Metro Russia сделать пожертвование Общероссийскому общественному движению "Народный фронт" не согласовывалось с Metro AG, не было санкционировано или одобрено материнской компанией", - заявила компания.
Там пояснили, что после введения временного внешнего управления в отношении Metro Russia немецкая компания больше не контролирует операционную деятельность российского подразделения и не может влиять на его решения.
Президент России Владимир Путин указом от 28 сентября передал во временное управление российские активы немецкого ритейлера Metro Cash & Carry Russia. Временным управляющим стало российское АО "УК Торг Рус".
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинMetro
 
 
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