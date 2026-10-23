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Стартовал третий Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Стартовал третий Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий
Стартовал третий Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий - 23.10.2026, ПРАЙМ
Стартовал третий Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий
Организаторы Тop 100 Business Hotels. Meetings & Events Service объявили о начале работы по сбору информации об отелях в текущем сезоне деловой... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T18:24+0300
2026-10-23T18:24+0300
бизнес
пресс-релизы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874575219.jpg?1792769062
Организаторы Тop 100 Business Hotels. Meetings &amp; Events Service объявили о начале работы по сбору информации об отелях в текущем сезоне деловой активности.Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий Top 100 Business Hotels. Meetings &amp; Events Service — проект, направленный на повышение качества услуг в сфере организации корпоративных событий и конференций в России. Впервые был проведен в 2024 году и стал востребованным инструментом независимой оценки отелей и их услуг для корпоративных клиентов из бизнес-компаний.В данный момент активно проходит "кабинетный" этап исследования: сбор информации в открытых источниках об отелях, работающих на территории России более одного года, и реализующих программы для корпоративных заказчиков. Оценка отелей происходит согласно методике исследования, разработанной специалистами МАСМИ Россия и Центра экономики рынков. Она основана на объективных данных, позволяющих оценить уровень сервиса, качество инфраструктуры и удобство размещения гостей деловых мероприятий.Далее эксперты рейтинга приступят ко второму этапу оценки: в режиме "тайного" покупателя исследуют возможности отелей, вошедших в лонг-лист рейтинга. Оценка осуществляется по более чем 90 критериям. На основе "тайной" инспекции отелей будет сформирован шорт-лист.Уже в третий раз отели будут оценивать более ста экспертов — специалистов ведущих российских компаний фарминдустрии, строительства, промышленности, банковской сферы, ИТ-технологий и государственных структур.За два года существования рейтинг укрепил свои позиции как ключевое отраслевое событие, а церемонии награждения стали не просто праздником победителей, а заметными событиями в деловой жизни страны. В 2025 году церемония награждения прошла в стиле русской бальной культуры конца 18 века и получила название "Бал Первых". "Принимал" церемонию столичный отель Марриот Империал Плаза. Мероприятие открыл вальс Иоганна Штрауса в исполнении симфонического оркестра. Особенностью вечера стал первый в России концерт с использованием искусственного интеллекта: на сцене вместе с живым оркестром и Московским мужским хором выступила виртуальная певица Саша Комович. Кульминацией стало объявление лидеров рейтинга — название отеля, занявшего первую строчку Тор-100, озвучили во время танцевального номера артистов театра "Кремлевский балет". Им стал отель Cosmos Collection Изумрудный Лес. Награду из рук экспертов получили директор гостиничного комплекса Марина Соловьёва и коммерческий директор Виктор Тумаркин.В "пятерку" лидеров Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий-2025 вошли: Cosmos Collection Изумрудный Лес (Москва), отель "Манжерок" (Алтай), Марриот Империал Плаза (Москва), Гранд Отель Европа (Санкт-Петербург) и Хаятт Ридженси Петровский парк (Москва). Также в рейтинг вошли: Астория (Санкт-Петербург), Гранд Карат (Сочи), Soluxe Hotel Moscow, отель Four Seasons Hotel Moscow и Radisson Blu (Москва, Ленинский проспект).Церемония награждения победителей ТОП-100 по версии 2026 года обещает быть не менее масштабной и пройдет весной 2027 года в одном из столичных отелей.
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192
40
192
40
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, пресс-релизы
Бизнес, Пресс-релизы
18:24 23.10.2026

Стартовал третий Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий

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Организаторы Тop 100 Business Hotels. Meetings & Events Service объявили о начале работы по сбору информации об отелях в текущем сезоне деловой активности.

Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service — проект, направленный на повышение качества услуг в сфере организации корпоративных событий и конференций в России. Впервые был проведен в 2024 году и стал востребованным инструментом независимой оценки отелей и их услуг для корпоративных клиентов из бизнес-компаний.

В данный момент активно проходит "кабинетный" этап исследования: сбор информации в открытых источниках об отелях, работающих на территории России более одного года, и реализующих программы для корпоративных заказчиков. Оценка отелей происходит согласно методике исследования, разработанной специалистами МАСМИ Россия и Центра экономики рынков. Она основана на объективных данных, позволяющих оценить уровень сервиса, качество инфраструктуры и удобство размещения гостей деловых мероприятий.

Далее эксперты рейтинга приступят ко второму этапу оценки: в режиме "тайного" покупателя исследуют возможности отелей, вошедших в лонг-лист рейтинга. Оценка осуществляется по более чем 90 критериям. На основе "тайной" инспекции отелей будет сформирован шорт-лист.

Уже в третий раз отели будут оценивать более ста экспертов — специалистов ведущих российских компаний фарминдустрии, строительства, промышленности, банковской сферы, ИТ-технологий и государственных структур.

За два года существования рейтинг укрепил свои позиции как ключевое отраслевое событие, а церемонии награждения стали не просто праздником победителей, а заметными событиями в деловой жизни страны.

В 2025 году церемония награждения прошла в стиле русской бальной культуры конца 18 века и получила название "Бал Первых". "Принимал" церемонию столичный отель Марриот Империал Плаза. Мероприятие открыл вальс Иоганна Штрауса в исполнении симфонического оркестра. Особенностью вечера стал первый в России концерт с использованием искусственного интеллекта: на сцене вместе с живым оркестром и Московским мужским хором выступила виртуальная певица Саша Комович. Кульминацией стало объявление лидеров рейтинга — название отеля, занявшего первую строчку Тор-100, озвучили во время танцевального номера артистов театра "Кремлевский балет". Им стал отель Cosmos Collection Изумрудный Лес. Награду из рук экспертов получили директор гостиничного комплекса Марина Соловьёва и коммерческий директор Виктор Тумаркин.

В "пятерку" лидеров Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий-2025 вошли: Cosmos Collection Изумрудный Лес (Москва), отель "Манжерок" (Алтай), Марриот Империал Плаза (Москва), Гранд Отель Европа (Санкт-Петербург) и Хаятт Ридженси Петровский парк (Москва). Также в рейтинг вошли: Астория (Санкт-Петербург), Гранд Карат (Сочи), Soluxe Hotel Moscow, отель Four Seasons Hotel Moscow и Radisson Blu (Москва, Ленинский проспект).

Церемония награждения победителей ТОП-100 по версии 2026 года обещает быть не менее масштабной и пройдет весной 2027 года в одном из столичных отелей.
Источник: Тop 100 Business Hotels

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