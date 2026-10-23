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Президент Узбекистана удовлетворен работами по строительству АЭС
Президент Узбекистана удовлетворен работами по строительству АЭС - 23.10.2026, ПРАЙМ
Президент Узбекистана удовлетворен работами по строительству АЭС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев удовлетворен работами по строительству и проектированию атомной электростанции (АЭС) в стране с участием госкорпорации... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:24+0300
2026-10-23T10:24+0300
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узбекистан
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алексей лихачев
росатом
мифи
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ТАШКЕНТ, 23 окт - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев удовлетворен работами по строительству и проектированию атомной электростанции (АЭС) в стране с участием госкорпорации "Росатом", сообщает пресс-служба узбекского президента.
По данным пресс-службы, в пятницу Мирзиеев и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Ташкенте обсудили вопросы практической реализации проекта строительства первой интегрированной АЭС в республике.
"С удовлетворением отмечены продолжающиеся работы по строительству фундамента здания первого реактора и проектированию АЭС", - говорится в сообщении.
Особое внимание уделено подготовке квалифицированных кадров в отрасли, в том числе на базе ташкентского филиала национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и объектах "Росатома".
"Также обсуждены перспективы взаимодействия по созданию вблизи будущей АЭС города атомщиков с энергоэффективным жильем, современными образовательными, медицинскими, спортивными учреждениями и другой комфортной социальной инфраструктурой", - добавили в пресс-службе узбекистанского президента.
В сентябре прошлого года "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в республике. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.
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узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, алексей лихачев, росатом, мифи
УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Алексей Лихачев, Росатом, МИФИ
Президент Узбекистана удовлетворен работами по строительству АЭС
Президент Узбекистана удовлетворен работами по строительству АЭС с участием "Росатома"
ТАШКЕНТ, 23 окт - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев удовлетворен работами по строительству и проектированию атомной электростанции (АЭС) в стране с участием госкорпорации "Росатом", сообщает пресс-служба узбекского президента.
По данным пресс-службы, в пятницу Мирзиеев и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Ташкенте обсудили вопросы практической реализации проекта строительства первой интегрированной АЭС в республике.
"С удовлетворением отмечены продолжающиеся работы по строительству фундамента здания первого реактора и проектированию АЭС", - говорится в сообщении.
Особое внимание уделено подготовке квалифицированных кадров в отрасли, в том числе на базе ташкентского филиала национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и объектах "Росатома".
"Также обсуждены перспективы взаимодействия по созданию вблизи будущей АЭС города атомщиков с энергоэффективным жильем, современными образовательными, медицинскими, спортивными учреждениями и другой комфортной социальной инфраструктурой", - добавили в пресс-службе узбекистанского президента.
В сентябре прошлого года "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в республике. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.