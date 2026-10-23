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В Приангарье перекрыли движение на трассе из-за столкновения грузовиков

В Приангарье перекрыли движение на трассе из-за столкновения грузовиков - 23.10.2026, ПРАЙМ

В Приангарье перекрыли движение на трассе из-за столкновения грузовиков

Движение автотранспорта временно перекрыто на 1368-м километре трассы Р-255 "Сибирь" из-за столкновения нескольких большегрузов вблизи поселка Шумский в... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T08:54+0300

2026-10-23T08:54+0300

2026-10-23T08:54+0300

бизнес

россия

приангарье

иркутская область

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ИРКУТСК, 23 окт - ПРАЙМ. Движение автотранспорта временно перекрыто на 1368-м километре трассы Р-255 "Сибирь" из-за столкновения нескольких большегрузов вблизи поселка Шумский в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской области. На 1386-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", вблизи поселка Шумский Нижнеудинского района, произошло столкновение грузовых автомобилей, в результате которого один водитель погиб, сообщал РИА Новости представитель ГУМВД региона. "В результате ДТП временно ограничено движение автотранспорта по федеральной дороге Р-255 "Сибирь". На месте инцидента работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что "движение автотранспорта не осуществляется до устранения последствий дорожной аварии".

приангарье

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бизнес, россия, приангарье, иркутская область