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В Приангарье перекрыли движение на трассе из-за столкновения грузовиков
В Приангарье перекрыли движение на трассе из-за столкновения грузовиков - 23.10.2026, ПРАЙМ
В Приангарье перекрыли движение на трассе из-за столкновения грузовиков
Движение автотранспорта временно перекрыто на 1368-м километре трассы Р-255 "Сибирь" из-за столкновения нескольких большегрузов вблизи поселка Шумский в... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T08:54+0300
2026-10-23T08:54+0300
2026-10-23T08:54+0300
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ИРКУТСК, 23 окт - ПРАЙМ. Движение автотранспорта временно перекрыто на 1368-м километре трассы Р-255 "Сибирь" из-за столкновения нескольких большегрузов вблизи поселка Шумский в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
На 1386-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", вблизи поселка Шумский Нижнеудинского района, произошло столкновение грузовых автомобилей, в результате которого один водитель погиб, сообщал РИА Новости представитель ГУМВД региона.
"В результате ДТП временно ограничено движение автотранспорта по федеральной дороге Р-255 "Сибирь". На месте инцидента работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "движение автотранспорта не осуществляется до устранения последствий дорожной аварии".
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Бизнес, РОССИЯ, ПРИАНГАРЬЕ, Иркутская область
В Приангарье перекрыли движение на трассе из-за столкновения грузовиков
На трассе Р-255 в Приангарье перекрыли движение из-за столкновения нескольких грузовиков
ИРКУТСК, 23 окт - ПРАЙМ. Движение автотранспорта временно перекрыто на 1368-м километре трассы Р-255 "Сибирь" из-за столкновения нескольких большегрузов вблизи поселка Шумский в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
На 1386-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", вблизи поселка Шумский Нижнеудинского района, произошло столкновение грузовых автомобилей, в результате которого один водитель погиб, сообщал РИА Новости представитель ГУМВД региона.
"В результате ДТП временно ограничено движение автотранспорта по федеральной дороге Р-255 "Сибирь". На месте инцидента работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "движение автотранспорта не осуществляется до устранения последствий дорожной аварии".