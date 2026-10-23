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Чистая прибыль Volvo Group в III квартале выросла на 18,6% - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Volvo Group в III квартале выросла на 18,6%
Чистая прибыль Volvo Group в III квартале выросла на 18,6% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Volvo Group в III квартале выросла на 18,6%
Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов текущего года выросла на 18,6% в годовом... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T09:27+0300
2026-10-23T09:27+0300
бизнес
финансы
европа
южная америка
африка
volvo
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов текущего года выросла на 18,6% в годовом выражении - до 29,453 миллиарда крон (около 3 миллиардов долларов), следует из отчетности автопроизводителя. Прибыль на акцию по итогам отчетного периода поднялась до 14,48 кроны (1,5 долларов) с 12,22 кроны годом ранее. Чистые продажи компании слабо выросли (на 0,3%), до 356,563 миллиарда крон (36 миллиардов долларов). По итогам третьего квартала чистая прибыль Volvo увеличилась на 42,8% в годовом выражении - до 10,767 миллиарда крон (1,1 миллиарда долларов). Прибыль на акцию составила 5,29 шведской кроны (0,53 доллара) по сравнению с 3,71 кроны годом ранее. Чистые продажи компании в отчетном квартале поднялись на 7,9%, до 119,525 миллиарда крон (12,1 миллиарда долларов). В региональном разрезе показатель вырос в Европе - на 3% в годовом исчислении, в Северной и Южной Америке - на 24% и 17% соответственно, в Африке и Океании - на 7%, падение продемонстрировано в Азии - на 21%, говорится в отчете. Отмечается также, что в третьем квартале клиентам был поставлен 49 611 грузовиков, что на 11% больше в годовом выражении, а чистый объем заказов снизился на 29%. Компания Volvo Group основана в 1927 году, один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира находится в Гетеборге. Производство компании располагается в 17 странах, по состоянию на 30 сентября штат компании составляет 102,4 тысячи сотрудников.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, финансы, европа, южная америка, африка, volvo
Бизнес, Финансы, ЕВРОПА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АФРИКА, Volvo
09:27 23.10.2026
 
Чистая прибыль Volvo Group в III квартале выросла на 18,6%

Чистая прибыль Volvo Group в III квартале выросла на 18,6% - до $3 млрд

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов текущего года выросла на 18,6% в годовом выражении - до 29,453 миллиарда крон (около 3 миллиардов долларов), следует из отчетности автопроизводителя.
Прибыль на акцию по итогам отчетного периода поднялась до 14,48 кроны (1,5 долларов) с 12,22 кроны годом ранее. Чистые продажи компании слабо выросли (на 0,3%), до 356,563 миллиарда крон (36 миллиардов долларов).
По итогам третьего квартала чистая прибыль Volvo увеличилась на 42,8% в годовом выражении - до 10,767 миллиарда крон (1,1 миллиарда долларов). Прибыль на акцию составила 5,29 шведской кроны (0,53 доллара) по сравнению с 3,71 кроны годом ранее.
Чистые продажи компании в отчетном квартале поднялись на 7,9%, до 119,525 миллиарда крон (12,1 миллиарда долларов). В региональном разрезе показатель вырос в Европе - на 3% в годовом исчислении, в Северной и Южной Америке - на 24% и 17% соответственно, в Африке и Океании - на 7%, падение продемонстрировано в Азии - на 21%, говорится в отчете.
Отмечается также, что в третьем квартале клиентам был поставлен 49 611 грузовиков, что на 11% больше в годовом выражении, а чистый объем заказов снизился на 29%.
Компания Volvo Group основана в 1927 году, один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира находится в Гетеборге. Производство компании располагается в 17 странах, по состоянию на 30 сентября штат компании составляет 102,4 тысячи сотрудников.
 
БизнесФинансыЕВРОПАЮЖНАЯ АМЕРИКААФРИКАVolvo
 
 
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