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Чистая прибыль Eni SpA за три квартала выросла в три раза

Чистая прибыль Eni SpA за три квартала выросла в три раза - 23.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Eni SpA за три квартала выросла в три раза

Чистая прибыль итальянской нефтегазовой корпорации Eni SpA, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала выросла в три раза по сравнению с аналогичным... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T09:54+0300

2026-10-23T09:54+0300

2026-10-23T09:54+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской нефтегазовой корпорации Eni SpA, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала выросла в три раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 7,595 миллиарда евро, сообщает компания. В пересчете на акцию разводненная прибыль поднялась до 2,48 евро с 0,76 евро годом ранее. Выручка выросла на 24,8%, до 68,764 миллиарда евро. При этом компания нарастила добычу углеводородов на 6,7% в годовом выражении - до 1,805 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, поднялась в четыре раза, до 3,205 миллиарда евро, в пересчете на акцию разводненная прибыль выросла до 1,07 евро с 0,24 евро год назад. Скорректированная квартальная чистая прибыль выросла в 2,3 раза, до 2,8 миллиарда евро при прогнозе в 2,48 миллиарда. Квартальная выручка выросла на 39,3% и составила 26,035 миллиарда евро. Добыча углеводородов в третьем квартале увеличилась на 4,2% в годовом выражении и составила 1,829 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Компания также объявила об увеличении программы обратного выкупа акций на 12%, до 3,8 миллиарда евро. Eni - энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом более 31,5 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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