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Чистая прибыль SLB за три квартала сократилась на 10,9%

Чистая прибыль SLB за три квартала сократилась на 10,9% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль SLB за три квартала сократилась на 10,9%

Чистая прибыль SLB (бывшей Schlumberger), крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа, приходящаяся на компанию, за первые три квартала... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:01+0300

2026-10-23T15:01+0300

2026-10-23T15:06+0300

финансы

европа

африка

ближний восток

slb

schlumberger

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль SLB (бывшей Schlumberger), крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа, приходящаяся на компанию, за первые три квартала сократилась на 10,9% в годовом выражении и составила 2,273 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 1,51 доллара с 1,8 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Выручка компании в отчетном периоде поднялась в годовом выражении на 4,5%, до 27,142 миллиарда долларов. В третьем квартале SLB получила чистую прибыль, приходящуюся на компанию, в 735 миллионов долларов, что на 0,5% ниже в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию понизилась до 0,49 доллара с 0,5 доллара год назад, скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,64 доллара при прогнозе прибыли в 0,62 доллара. Квартальная выручка компании выросла на 5,8%, до 9,449 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 9,27 миллиарда. Квартальная выручка от работ на территории Северной Америки выросла на 24,4% в годовом выражении - до 2,4 миллиарда долларов. Выручка от контрактов в Европе и Африке составила 2,437 миллиарда, в целом сохранившись на уровне предыдущего года за аналогичный период. На Ближнем Востоке и в Азии выручка в годовом выражении снизилась на 6,4% в годовом выражении, до 2,807 миллиарда долларов. Компания SLB (бывшая Schlumberger, сменившая название в октябре 2022 года) - ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

европа

африка

ближний восток

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финансы, европа, африка, ближний восток, slb, schlumberger