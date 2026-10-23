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Чистая прибыль НМТП по РСБУ упала на 3,9%

Чистая прибыль НМТП по РСБУ упала на 3,9% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль НМТП по РСБУ упала на 3,9%

Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по РСБУ в январе-сентябре 2026 года снизилась на 3,9% в годовом выражении и составила 34,035... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:28+0300

2026-10-23T15:28+0300

2026-10-23T15:31+0300

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новороссийск

черное море

балтийское море

нмтп

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по РСБУ в январе-сентябре 2026 года снизилась на 3,9% в годовом выражении и составила 34,035 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка за период снизилась на 12,7% в годовом выражении и составила 23,9 миллиарда рублей. Группа НМТП - ведущий стивидорный оператор в России, занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Насчитывает девять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. В состав группы входят два крупнейших по грузообороту порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море.

новороссийск

черное море

балтийское море

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, новороссийск, черное море, балтийское море, нмтп