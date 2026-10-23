https://1prime.ru/20261023/privlechenie-874554955.html

Привлечение заемных средств возможно при ключевой ставке ниже 10% - РСПП

Привлечение заемных средств возможно при ключевой ставке ниже 10% - РСПП - 23.10.2026, ПРАЙМ

Привлечение заемных средств возможно при ключевой ставке ниже 10% - РСПП

Привлечение заемных средств на реализацию инвестиционных проектов возможно при ключевой ставке ниже 10%, считает глава Российского союза промышленников и... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:50+0300

2026-10-23T12:50+0300

2026-10-23T12:55+0300

финансы

россия

александр шохин

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Привлечение заемных средств на реализацию инвестиционных проектов возможно при ключевой ставке ниже 10%, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. Выступая на пленарном заседании форума "Российский промышленник", он отметил, что бизнес на сегодняшнем заседании совета директоров Банка России не рассчитываем на снижение ключевой ставки. "Наши оценки показывают, что только при однозначной цифре ключевой ставке, до 10%, возможно использовать заемные ресурсы для реализации, ну, по крайней мере, существенной части инвестиционных проектов", - сказал Шохин. Большинство аналитиков сходятся на том, что ЦБ РФ оставит в пятницу ключевую ставку на текущем уровне 14% годовых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, александр шохин, банк россии