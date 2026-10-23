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Привлечение заемных средств возможно при ключевой ставке ниже 10% - РСПП - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Привлечение заемных средств возможно при ключевой ставке ниже 10% - РСПП
Привлечение заемных средств возможно при ключевой ставке ниже 10% - РСПП - 23.10.2026, ПРАЙМ
Привлечение заемных средств возможно при ключевой ставке ниже 10% - РСПП
Привлечение заемных средств на реализацию инвестиционных проектов возможно при ключевой ставке ниже 10%, считает глава Российского союза промышленников и... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:50+0300
2026-10-23T12:55+0300
финансы
россия
александр шохин
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874554955.jpg?1792749333
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Привлечение заемных средств на реализацию инвестиционных проектов возможно при ключевой ставке ниже 10%, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. Выступая на пленарном заседании форума "Российский промышленник", он отметил, что бизнес на сегодняшнем заседании совета директоров Банка России не рассчитываем на снижение ключевой ставки. "Наши оценки показывают, что только при однозначной цифре ключевой ставке, до 10%, возможно использовать заемные ресурсы для реализации, ну, по крайней мере, существенной части инвестиционных проектов", - сказал Шохин. Большинство аналитиков сходятся на том, что ЦБ РФ оставит в пятницу ключевую ставку на текущем уровне 14% годовых.
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финансы, россия, александр шохин, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Александр Шохин, Банк России
12:50 23.10.2026 (обновлено: 12:55 23.10.2026)
 
Привлечение заемных средств возможно при ключевой ставке ниже 10% - РСПП

Бизнес-омбудсмен Шохин: привлечение заемных средств возможно при ключевой ставке ниже 10%

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Привлечение заемных средств на реализацию инвестиционных проектов возможно при ключевой ставке ниже 10%, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
Выступая на пленарном заседании форума "Российский промышленник", он отметил, что бизнес на сегодняшнем заседании совета директоров Банка России не рассчитываем на снижение ключевой ставки.
"Наши оценки показывают, что только при однозначной цифре ключевой ставке, до 10%, возможно использовать заемные ресурсы для реализации, ну, по крайней мере, существенной части инвестиционных проектов", - сказал Шохин.
Большинство аналитиков сходятся на том, что ЦБ РФ оставит в пятницу ключевую ставку на текущем уровне 14% годовых.
 
ФинансыРОССИЯАлександр ШохинБанк России
 
 
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