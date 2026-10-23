Рубль все сильнее

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В начале третьей декады октября оказывающих поддержку рублю факторов стало больше. Спрос на рублевые инструменты среди инвесторов сохраняется на высоком уровне, ожидаемое продолжение паузы в смягчении монетарной политики позволяет по-прежнему реализовывать доходные инвестиционные и торговые стратегии.Ожидаем, что сегодня совет директоров Банка России по ключевой ставке примет решение сохранить ее на уровне 14 процентов. Инфляция по итогам сентября остается выше 6 процентов, а проинфляционные ожидания домохозяйств в четвертом квартале сохраняются повышенными. В этих условиях регулятору важно не допустить нового ускорения роста цен, поэтому пространство для снижения ставки пока ограничено.Сохранение ставки будет поддерживать привлекательность рублевых сбережений и оказывать поддержку национальной валюте. При этом для экономики высокие ставки означают дальнейшее сдерживание кредитования, потребительского спроса и инвестиционной активности. Если инфляция начнет устойчиво замедляться, Банк России сможет вернуться к снижению ставки на следующих заседаниях, но быстрых шагов мы не ожидаем.Баррель Urals уже торгуется выше 113 долларов, что значительно превышает ожидания, заложенные в бюджет. Рост цены Brent поддерживает российскую валюту за счет увеличения экспортной выручки, при этом Urals также остается на высоких уровнях. На текущей неделе ожидаем Brent в диапазоне 105–115 долларов за баррель с движением к верхней границе, Urals — в коридоре 105–130 долларов. Цены растут на фоне геополитической напряженности. Другими факторами также являются энергокризис и растущий спрос на энергоносители на фоне наступления зимнего периода.Для российского бюджета и рубля дорогая нефть выгодна, однако эффект для курса зависит также от валютных операций Министерства финансов в рамках бюджетного правила. Дополнительную поддержку рублю оказывает повышенная активность экспортеров перед квартальными налоговыми выплатами.Валютный коридор для доллара расширяется до 80–85 рублей. На этом фоне доллар в краткосрочной перспективе может снизиться до 80 рублей. Торги по евро краткосрочно смещаются в торговый диапазон 90–95,7 рубля. В ближайшие дни юань продолжит стабилизироваться к рублю в коридоре 12,00–12,70 рубля с движением к его минимальной отметке.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В начале третьей декады октября оказывающих поддержку рублю факторов стало больше. Спрос на рублевые инструменты среди инвесторов сохраняется на высоком уровне, ожидаемое продолжение паузы в смягчении монетарной политики позволяет по-прежнему реализовывать доходные инвестиционные и торговые стратегии.
Ожидаем, что сегодня совет директоров Банка России по ключевой ставке примет решение сохранить ее на уровне 14 процентов. Инфляция по итогам сентября остается выше 6 процентов, а проинфляционные ожидания домохозяйств в четвертом квартале сохраняются повышенными. В этих условиях регулятору важно не допустить нового ускорения роста цен, поэтому пространство для снижения ставки пока ограничено.
Сохранение ставки будет поддерживать привлекательность рублевых сбережений и оказывать поддержку национальной валюте. При этом для экономики высокие ставки означают дальнейшее сдерживание кредитования, потребительского спроса и инвестиционной активности. Если инфляция начнет устойчиво замедляться, Банк России сможет вернуться к снижению ставки на следующих заседаниях, но быстрых шагов мы не ожидаем.
Баррель Urals уже торгуется выше 113 долларов, что значительно превышает ожидания, заложенные в бюджет. Рост цены Brent поддерживает российскую валюту за счет увеличения экспортной выручки, при этом Urals также остается на высоких уровнях. На текущей неделе ожидаем Brent в диапазоне 105–115 долларов за баррель с движением к верхней границе, Urals — в коридоре 105–130 долларов. Цены растут на фоне геополитической напряженности. Другими факторами также являются энергокризис и растущий спрос на энергоносители на фоне наступления зимнего периода.
Для российского бюджета и рубля дорогая нефть выгодна, однако эффект для курса зависит также от валютных операций Министерства финансов в рамках бюджетного правила. Дополнительную поддержку рублю оказывает повышенная активность экспортеров перед квартальными налоговыми выплатами.
Валютный коридор для доллара расширяется до 80–85 рублей. На этом фоне доллар в краткосрочной перспективе может снизиться до 80 рублей. Торги по евро краткосрочно смещаются в торговый диапазон 90–95,7 рубля. В ближайшие дни юань продолжит стабилизироваться к рублю в коридоре 12,00–12,70 рубля с движением к его минимальной отметке.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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