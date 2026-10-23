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Рубль все сильнее - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Рубль все сильнее
Рубль все сильнее - 23.10.2026, ПРАЙМ
Рубль все сильнее
В начале третьей декады октября оказывающих поддержку рублю факторов стало больше. Спрос на рублевые инструменты среди инвесторов сохраняется на высоком уровне, | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T08:58+0300
2026-10-23T08:58+0300
мнения аналитиков
рынок
финансы
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874543540.jpg?1792735130
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В начале третьей декады октября оказывающих поддержку рублю факторов стало больше. Спрос на рублевые инструменты среди инвесторов сохраняется на высоком уровне, ожидаемое продолжение паузы в смягчении монетарной политики позволяет по-прежнему реализовывать доходные инвестиционные и торговые стратегии.Ожидаем, что сегодня совет директоров Банка России по ключевой ставке примет решение сохранить ее на уровне 14 процентов. Инфляция по итогам сентября остается выше 6 процентов, а проинфляционные ожидания домохозяйств в четвертом квартале сохраняются повышенными. В этих условиях регулятору важно не допустить нового ускорения роста цен, поэтому пространство для снижения ставки пока ограничено.Сохранение ставки будет поддерживать привлекательность рублевых сбережений и оказывать поддержку национальной валюте. При этом для экономики высокие ставки означают дальнейшее сдерживание кредитования, потребительского спроса и инвестиционной активности. Если инфляция начнет устойчиво замедляться, Банк России сможет вернуться к снижению ставки на следующих заседаниях, но быстрых шагов мы не ожидаем.Баррель Urals уже торгуется выше 113 долларов, что значительно превышает ожидания, заложенные в бюджет. Рост цены Brent поддерживает российскую валюту за счет увеличения экспортной выручки, при этом Urals также остается на высоких уровнях. На текущей неделе ожидаем Brent в диапазоне 105–115 долларов за баррель с движением к верхней границе, Urals — в коридоре 105–130 долларов. Цены растут на фоне геополитической напряженности. Другими факторами также являются энергокризис и растущий спрос на энергоносители на фоне наступления зимнего периода.Для российского бюджета и рубля дорогая нефть выгодна, однако эффект для курса зависит также от валютных операций Министерства финансов в рамках бюджетного правила. Дополнительную поддержку рублю оказывает повышенная активность экспортеров перед квартальными налоговыми выплатами.Валютный коридор для доллара расширяется до 80–85 рублей. На этом фоне доллар в краткосрочной перспективе может снизиться до 80 рублей. Торги по евро краткосрочно смещаются в торговый диапазон 90–95,7 рубля. В ближайшие дни юань продолжит стабилизироваться к рублю в коридоре 12,00–12,70 рубля с движением к его минимальной отметке.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, финансы, банк россии
Мнения аналитиков, Рынок, Финансы, Банк России
08:58 23.10.2026
 
Рубль все сильнее

Эксперт Проценко: ЦБ сохранит ставку 14 процентов, доллар может снизиться до 80 рублей

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В начале третьей декады октября оказывающих поддержку рублю факторов стало больше. Спрос на рублевые инструменты среди инвесторов сохраняется на высоком уровне, ожидаемое продолжение паузы в смягчении монетарной политики позволяет по-прежнему реализовывать доходные инвестиционные и торговые стратегии.
Ожидаем, что сегодня совет директоров Банка России по ключевой ставке примет решение сохранить ее на уровне 14 процентов. Инфляция по итогам сентября остается выше 6 процентов, а проинфляционные ожидания домохозяйств в четвертом квартале сохраняются повышенными. В этих условиях регулятору важно не допустить нового ускорения роста цен, поэтому пространство для снижения ставки пока ограничено.
Сохранение ставки будет поддерживать привлекательность рублевых сбережений и оказывать поддержку национальной валюте. При этом для экономики высокие ставки означают дальнейшее сдерживание кредитования, потребительского спроса и инвестиционной активности. Если инфляция начнет устойчиво замедляться, Банк России сможет вернуться к снижению ставки на следующих заседаниях, но быстрых шагов мы не ожидаем.
Баррель Urals уже торгуется выше 113 долларов, что значительно превышает ожидания, заложенные в бюджет. Рост цены Brent поддерживает российскую валюту за счет увеличения экспортной выручки, при этом Urals также остается на высоких уровнях. На текущей неделе ожидаем Brent в диапазоне 105–115 долларов за баррель с движением к верхней границе, Urals — в коридоре 105–130 долларов. Цены растут на фоне геополитической напряженности. Другими факторами также являются энергокризис и растущий спрос на энергоносители на фоне наступления зимнего периода.
Для российского бюджета и рубля дорогая нефть выгодна, однако эффект для курса зависит также от валютных операций Министерства финансов в рамках бюджетного правила. Дополнительную поддержку рублю оказывает повышенная активность экспортеров перед квартальными налоговыми выплатами.
Валютный коридор для доллара расширяется до 80–85 рублей. На этом фоне доллар в краткосрочной перспективе может снизиться до 80 рублей. Торги по евро краткосрочно смещаются в торговый диапазон 90–95,7 рубля. В ближайшие дни юань продолжит стабилизироваться к рублю в коридоре 12,00–12,70 рубля с движением к его минимальной отметке.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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