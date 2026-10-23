https://1prime.ru/20261023/punkty-874560922.html
Во Львовской области обесточены 175 населенных пунктов
Во Львовской области обесточены 175 населенных пунктов - 23.10.2026, ПРАЙМ
Во Львовской области обесточены 175 населенных пунктов
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе обесточены 175 населенных пунктов из-за повреждения объекта... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:15+0300
2026-10-23T14:15+0300
2026-10-23T14:15+0300
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874560922.jpg?1792754144
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе обесточены 175 населенных пунктов из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры.
"Обесточены 175 населенных пунктов: 154 – полностью, 21 – частично", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, свет пропал в населенных пунктах из-за повреждения объект энергетической инфраструктуры. Специалисты работают над устранением последствий.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Во Львовской области обесточены 175 населенных пунктов
Глава Львовской ОВА Козицкий: в регионе обесточены 175 населенных пунктов
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе обесточены 175 населенных пунктов из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры.
"Обесточены 175 населенных пунктов: 154 – полностью, 21 – частично", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, свет пропал в населенных пунктах из-за повреждения объект энергетической инфраструктуры. Специалисты работают над устранением последствий.