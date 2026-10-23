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Во Львовской области обесточены 175 населенных пунктов

Во Львовской области обесточены 175 населенных пунктов - 23.10.2026, ПРАЙМ

Во Львовской области обесточены 175 населенных пунктов

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе обесточены 175 населенных пунктов из-за повреждения объекта... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T14:15+0300

2026-10-23T14:15+0300

2026-10-23T14:15+0300

общество

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе обесточены 175 населенных пунктов из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры. "Обесточены 175 населенных пунктов: 154 – полностью, 21 – частично", - написал Козицкий в своем Telegram-канале. По его словам, свет пропал в населенных пунктах из-за повреждения объект энергетической инфраструктуры. Специалисты работают над устранением последствий.

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общество