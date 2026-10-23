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Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО
Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО - 23.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря проработать увеличение лимитов предоставления арендного жилья по программе "Доступное арендное жилье... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:06+0300
2026-10-23T17:06+0300
недвижимость
россия
бизнес
хабаровский край
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря проработать увеличение лимитов предоставления арендного жилья по программе "Доступное арендное жилье в ДФО". Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в рамках реализации программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе", в первую очередь для Хабаровского края, с учетом фактической потребности в таком жилье", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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недвижимость, россия, бизнес, хабаровский край, владимир путин, михаил мишустин
Недвижимость, РОССИЯ, Бизнес, Хабаровский край, Владимир Путин, Михаил Мишустин
17:06 23.10.2026
 
Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО

Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря проработать увеличение лимитов предоставления арендного жилья по программе "Доступное арендное жилье в ДФО".
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в рамках реализации программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе", в первую очередь для Хабаровского края, с учетом фактической потребности в таком жилье", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
 
НедвижимостьРОССИЯБизнесХабаровский крайВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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