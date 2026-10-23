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Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО

Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО - 23.10.2026, ПРАЙМ

Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря проработать увеличение лимитов предоставления арендного жилья по программе "Доступное арендное жилье... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:06+0300

2026-10-23T17:06+0300

2026-10-23T17:06+0300

недвижимость

россия

бизнес

хабаровский край

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря проработать увеличение лимитов предоставления арендного жилья по программе "Доступное арендное жилье в ДФО". Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в рамках реализации программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе", в первую очередь для Хабаровского края, с учетом фактической потребности в таком жилье", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

хабаровский край

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недвижимость, россия, бизнес, хабаровский край, владимир путин, михаил мишустин