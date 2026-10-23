https://1prime.ru/20261023/putin--874571552.html
Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО
Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО - 23.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря проработать увеличение лимитов предоставления арендного жилья по программе "Доступное арендное жилье... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:06+0300
2026-10-23T17:06+0300
2026-10-23T17:06+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря проработать увеличение лимитов предоставления арендного жилья по программе "Доступное арендное жилье в ДФО". Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в рамках реализации программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе", в первую очередь для Хабаровского края, с учетом фактической потребности в таком жилье", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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недвижимость, россия, бизнес, хабаровский край, владимир путин, михаил мишустин
Недвижимость, РОССИЯ, Бизнес, Хабаровский край, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО
Путин поручил кабмину увеличить лимиты арендного жилья по программе ДФО