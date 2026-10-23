https://1prime.ru/20261023/putin--874571630.html

Путин поручил до декабря проработать поддержку креативных индустрий

Путин поручил до декабря проработать поддержку креативных индустрий - 23.10.2026, ПРАЙМ

Путин поручил до декабря проработать поддержку креативных индустрий

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря рассмотреть вопрос формирования механизмов поддержки креативных кластеров и центров креативных... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:09+0300

2026-10-23T17:09+0300

2026-10-23T17:09+0300

россия

бизнес

владимир путин

михаил мишустин

дом.рф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874571630.jpg?1792764555

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря рассмотреть вопрос формирования механизмов поддержки креативных кластеров и центров креативных индустрий. Перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, публичного акционерного общества "ДОМ.РФ" и иных заинтересованных организаций рассмотреть вопрос о формировании механизма финансовой и информационной поддержки креативных кластеров и центров креативных индустрий", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, владимир путин, михаил мишустин, дом.рф