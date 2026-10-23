https://1prime.ru/20261023/putin--874571630.html
Путин поручил до декабря проработать поддержку креативных индустрий
Путин поручил до декабря проработать поддержку креативных индустрий - 23.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил до декабря проработать поддержку креативных индустрий
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря рассмотреть вопрос формирования механизмов поддержки креативных кластеров и центров креативных... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:09+0300
2026-10-23T17:09+0300
2026-10-23T17:09+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря рассмотреть вопрос формирования механизмов поддержки креативных кластеров и центров креативных индустрий. Перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, публичного акционерного общества "ДОМ.РФ" и иных заинтересованных организаций рассмотреть вопрос о формировании механизма финансовой и информационной поддержки креативных кластеров и центров креативных индустрий", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, бизнес, владимир путин, михаил мишустин, дом.рф
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дом.РФ
Путин поручил до декабря проработать поддержку креативных индустрий
Путин поручил правительству до декабря проработать поддержку креативных индустрий