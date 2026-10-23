https://1prime.ru/20261023/putin-874573929.html

Путин поручил увеличить премии лучшим муниципалитетам ДФО

Путин поручил увеличить премии лучшим муниципалитетам ДФО - 23.10.2026, ПРАЙМ

Путин поручил увеличить премии лучшим муниципалитетам ДФО

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по увеличению минимального размера денежной премии для поощрения муниципальных... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:54+0300

2026-10-23T17:54+0300

2026-10-23T18:47+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по увеличению минимального размера денежной премии для поощрения муниципальных образований Дальневосточного федерального округа – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Правительству РФ… представить предложения по увеличению минимального размера денежной премии для поощрения муниципальных образований Дальневосточного федерального округа – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (с учетом географической и экономической специфики)", - говорится в перечне поручений. Также поручено представить предложения по совершенствованию законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части, касающейся расширения перечня критериев, на основании которых проводится оценка заявок участников закупок работ по благоустройству территории, а также повышения значимости критериев, не связанных с ценой контракта, при оценке таких заявок. "Рассмотреть вопрос о внесении в бюджетное законодательство РФ, а также в иные нормативные правовые акты РФ изменений, обеспечивающих возможность реализации проектов по созданию общественных пространств и благоустройству территорий органами местного самоуправления в военных городках воинских частей и закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях которых расположены объекты Минобороны России, госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом", при условии финансирования содержания этих объектов за счет средств местных бюджетов, в том числе за счет денежных премий, предоставленных по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", - следует из перечня. Также поручено рассмотреть вопрос о целесообразности строительства в Северобайкальске кампуса техникума вместимостью не менее 1200 мест за счет средств федерального бюджета. Кроме того, правительство должно рассмотреть вопросы, касающиеся разработки методологии определения понятия "общероссийская идентичность в архитектуре", а также целесообразности использования данного понятия в ходе выработки критериев, на основании которых проводится отбор проектов, участвующих во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Доклад по указанным поручениям ожидается до 15 декабря 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, минобороны рф, роскосмос, росатом