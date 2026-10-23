https://1prime.ru/20261023/putin-874579312.html
Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий
Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий - 23.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него специальностей в области... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T20:32+0300
2026-10-23T20:32+0300
2026-10-23T20:32+0300
россия
владимир путин
дмитрий песков
минобороны рф
аси
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874579312.jpg?1792776776
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него специальностей в области обороны и безопасности. Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа, опубликован на сайте Кремля. "Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии Минобороны России обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 декабря, далее – раз в год. Ответственными назначены гендиректор АСИ Светлана Чупшева, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, минобороны рф, аси
РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Минобороны РФ, АСИ
Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий
Путин поручил включить в атлас новых профессий специальности в сфере обороны
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него специальностей в области обороны и безопасности.
Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа, опубликован на сайте Кремля.
"Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии Минобороны России обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 декабря, далее – раз в год. Ответственными назначены гендиректор АСИ Светлана Чупшева, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.