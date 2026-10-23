https://1prime.ru/20261023/putin-874579312.html

Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий

Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий - 23.10.2026, ПРАЙМ

Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него специальностей в области... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T20:32+0300

2026-10-23T20:32+0300

2026-10-23T20:32+0300

россия

владимир путин

дмитрий песков

минобороны рф

аси

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него специальностей в области обороны и безопасности. Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа, опубликован на сайте Кремля. "Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии Минобороны России обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 декабря, далее – раз в год. Ответственными назначены гендиректор АСИ Светлана Чупшева, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, дмитрий песков, минобороны рф, аси