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Путин поручил привлекать ветеранов СВО к работе в сфере экономики
Путин поручил привлекать ветеранов СВО к работе в сфере экономики - 23.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил привлекать ветеранов СВО к работе в сфере экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ создать условия для обеспечения потребности экономики в специалистах, в том числе привлекая ветеранов СВО. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T20:38+0300
2026-10-23T20:38+0300
2026-10-23T20:38+0300
россия
владимир путин
бизнес
михаил мишустин
сво
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ создать условия для обеспечения потребности экономики в специалистах, в том числе привлекая ветеранов СВО. Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... создать условия для обеспечения потребности экономики в специалистах по востребованным профессиям, предусмотрев в том числе привлечение специалистов из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 февраля 2027 года, далее – один раз в год, а ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, бизнес, михаил мишустин, сво
РОССИЯ, Владимир Путин, Бизнес, Михаил Мишустин, СВО
Путин поручил привлекать ветеранов СВО к работе в сфере экономики
Путин поручил обеспечить потребности экономики в специалистах, привлекая ветеранов СВО
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ создать условия для обеспечения потребности экономики в специалистах, в том числе привлекая ветеранов СВО.
Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... создать условия для обеспечения потребности экономики в специалистах по востребованным профессиям, предусмотрев в том числе привлечение специалистов из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 февраля 2027 года, далее – один раз в год, а ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.