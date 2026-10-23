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Путин поручил привлекать ветеранов СВО к работе в сфере экономики

Путин поручил привлекать ветеранов СВО к работе в сфере экономики - 23.10.2026, ПРАЙМ

Путин поручил привлекать ветеранов СВО к работе в сфере экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ создать условия для обеспечения потребности экономики в специалистах, в том числе привлекая ветеранов СВО. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T20:38+0300

2026-10-23T20:38+0300

2026-10-23T20:38+0300

россия

владимир путин

бизнес

михаил мишустин

сво

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ создать условия для обеспечения потребности экономики в специалистах, в том числе привлекая ветеранов СВО. Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... создать условия для обеспечения потребности экономики в специалистах по востребованным профессиям, предусмотрев в том числе привлечение специалистов из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 февраля 2027 года, далее – один раз в год, а ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, бизнес, михаил мишустин, сво