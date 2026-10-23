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Путину предложат идеи по привлечению бизнеса к социальным инициативам - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Путину предложат идеи по привлечению бизнеса к социальным инициативам
Путину предложат идеи по привлечению бизнеса к социальным инициативам - 23.10.2026, ПРАЙМ
Путину предложат идеи по привлечению бизнеса к социальным инициативам
Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) представить предложения по стимулированию участия бизнеса в социальных,... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T20:42+0300
2026-10-23T20:42+0300
бизнес
владимир путин
агентство стратегических инициатив
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874579873.jpg?1792777364
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) представить предложения по стимулированию участия бизнеса в социальных, образовательных и просветительских инициативах. Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний-участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"... представить в правительство Российской Федерации предложения по выработке дополнительных мер, направленных на стимулирование участия представителей деловых кругов в реализации социальных, образовательных, просветительских инициатив, в создании объектов социальной, спортивной инфраструктуры, инфраструктуры молодежной политики, а также в иной деятельности в целях повышения качества жизни граждан", - говорится в перечне. Срок исполнения поручения - 1 декабря 2026 года, ответственной назначена гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
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5
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96
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40
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40
бизнес, владимир путин, агентство стратегических инициатив
Бизнес, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив
20:42 23.10.2026
 
Путину предложат идеи по привлечению бизнеса к социальным инициативам

Путину представят предложения по стимулированию участия бизнеса в социальных инициативах

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) представить предложения по стимулированию участия бизнеса в социальных, образовательных и просветительских инициативах.
Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний-участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"... представить в правительство Российской Федерации предложения по выработке дополнительных мер, направленных на стимулирование участия представителей деловых кругов в реализации социальных, образовательных, просветительских инициатив, в создании объектов социальной, спортивной инфраструктуры, инфраструктуры молодежной политики, а также в иной деятельности в целях повышения качества жизни граждан", - говорится в перечне.
Срок исполнения поручения - 1 декабря 2026 года, ответственной назначена гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
 
БизнесВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив
 
 
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