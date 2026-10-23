https://1prime.ru/20261023/putin-874579873.html

Путину предложат идеи по привлечению бизнеса к социальным инициативам

Путину предложат идеи по привлечению бизнеса к социальным инициативам - 23.10.2026, ПРАЙМ

Путину предложат идеи по привлечению бизнеса к социальным инициативам

Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) представить предложения по стимулированию участия бизнеса в социальных,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T20:42+0300

2026-10-23T20:42+0300

2026-10-23T20:42+0300

бизнес

владимир путин

агентство стратегических инициатив

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874579873.jpg?1792777364

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) представить предложения по стимулированию участия бизнеса в социальных, образовательных и просветительских инициативах. Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний-участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"... представить в правительство Российской Федерации предложения по выработке дополнительных мер, направленных на стимулирование участия представителей деловых кругов в реализации социальных, образовательных, просветительских инициатив, в создании объектов социальной, спортивной инфраструктуры, инфраструктуры молодежной политики, а также в иной деятельности в целях повышения качества жизни граждан", - говорится в перечне. Срок исполнения поручения - 1 декабря 2026 года, ответственной назначена гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владимир путин, агентство стратегических инициатив