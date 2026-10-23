https://1prime.ru/20261023/putin-874580614.html
Путин поручил провести мониторинг доступности газового оборудования
Путин поручил провести мониторинг доступности газового оборудования - 23.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил провести мониторинг доступности газового оборудования
Президент России Владимир Путин поручил провести оперативный мониторинг и анализ доступности для граждан газового оборудования. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:21+0300
2026-10-23T21:21+0300
2026-10-23T21:23+0300
газ
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил провести оперативный мониторинг и анализ доступности для граждан газового оборудования. Перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... обеспечить проведение оперативного мониторинга и анализа доступности для граждан газового оборудования, которое устанавливается в домовладениях, и услуг по его установке, в том числе для граждан, не получающих субсидий на приобретение газового оборудования и проведение в границах земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, а также достаточности средств, предусмотренных на предоставление таких субсидий", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 15 декабря 2026 года, далее - один раз в полгода, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры. Срок - 1 марта 2027 года", - добавляется в перечне поручений.
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газ, россия, владимир путин, михаил мишустин
Газ, РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил провести мониторинг доступности газового оборудования
Путин поручил провести мониторинг и анализ доступности для россиян газового оборудования
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил провести оперативный мониторинг и анализ доступности для граждан газового оборудования.
Перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить проведение оперативного мониторинга и анализа доступности для граждан газового оборудования, которое устанавливается в домовладениях, и услуг по его установке, в том числе для граждан, не получающих субсидий на приобретение газового оборудования и проведение в границах земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, а также достаточности средств, предусмотренных на предоставление таких субсидий", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 15 декабря 2026 года, далее - один раз в полгода, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры. Срок - 1 марта 2027 года", - добавляется в перечне поручений.