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Путин поручил ФАС контролировать цены на газовое оборудование - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Путин поручил ФАС контролировать цены на газовое оборудование
Путин поручил ФАС контролировать цены на газовое оборудование - 23.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил ФАС контролировать цены на газовое оборудование
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и главам регионов проконтролировать формирование цен на газовое оборудование и... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:24+0300
2026-10-23T21:24+0300
газ
владимир путин
максим шаскольский
фас рф
россия
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и главам регионов проконтролировать формирование цен на газовое оборудование и его установку в домах. Перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации опубликован на сайте Кремля. "ФАС России совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за формированием цен на газовое оборудование, которое устанавливается в домовладениях, и услуги по его установке, а также принять меры по недопущению необоснованного роста цен на такое оборудование (услуги) и включения в проекты технологического присоединения к газораспределительным сетям необязательных работ и дополнительных услуг", - говорится в перечне поручений. Доклад необходимо представить до 15 декабря 2026 года, далее - один раз в полгода, ответственным назначены руководитель ФАС Максим Шаскольский и высшие должностные лица субъектов.
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газ, владимир путин, максим шаскольский, фас рф, россия
Газ, Владимир Путин, Максим Шаскольский, ФАС РФ, РОССИЯ
21:24 23.10.2026
 
Путин поручил ФАС контролировать цены на газовое оборудование

Путин поручил ФАС и регионам контролировать цены на газовое оборудование и его установку

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и главам регионов проконтролировать формирование цен на газовое оборудование и его установку в домах.
Перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации опубликован на сайте Кремля.
"ФАС России совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за формированием цен на газовое оборудование, которое устанавливается в домовладениях, и услуги по его установке, а также принять меры по недопущению необоснованного роста цен на такое оборудование (услуги) и включения в проекты технологического присоединения к газораспределительным сетям необязательных работ и дополнительных услуг", - говорится в перечне поручений.
Доклад необходимо представить до 15 декабря 2026 года, далее - один раз в полгода, ответственным назначены руководитель ФАС Максим Шаскольский и высшие должностные лица субъектов.
 
ГазВладимир ПутинМаксим ШаскольскийФАС РФРОССИЯ
 
 
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