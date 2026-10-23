https://1prime.ru/20261023/putin-874580792.html

Путин поручил ФАС контролировать цены на газовое оборудование

Путин поручил ФАС контролировать цены на газовое оборудование - 23.10.2026, ПРАЙМ

Путин поручил ФАС контролировать цены на газовое оборудование

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и главам регионов проконтролировать формирование цен на газовое оборудование и... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T21:24+0300

2026-10-23T21:24+0300

2026-10-23T21:24+0300

газ

владимир путин

максим шаскольский

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и главам регионов проконтролировать формирование цен на газовое оборудование и его установку в домах. Перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации опубликован на сайте Кремля. "ФАС России совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за формированием цен на газовое оборудование, которое устанавливается в домовладениях, и услуги по его установке, а также принять меры по недопущению необоснованного роста цен на такое оборудование (услуги) и включения в проекты технологического присоединения к газораспределительным сетям необязательных работ и дополнительных услуг", - говорится в перечне поручений. Доклад необходимо представить до 15 декабря 2026 года, далее - один раз в полгода, ответственным назначены руководитель ФАС Максим Шаскольский и высшие должностные лица субъектов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, владимир путин, максим шаскольский, фас рф, россия