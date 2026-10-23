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Путину представят предложения по применению платформы "Цифровой рудник" - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Путину представят предложения по применению платформы "Цифровой рудник"
Путину представят предложения по применению платформы "Цифровой рудник" - 23.10.2026, ПРАЙМ
Путину представят предложения по применению платформы "Цифровой рудник"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Агентству стратегических инициатив (АСИ) до 1 декабря текущего года представить предложения по... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:32+0300
2026-10-23T21:37+0300
россия
владимир путин
михаил мишустин
агентство стратегических инициатив
норникель
гмк норильский никель
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Агентству стратегических инициатив (АСИ) до 1 декабря текущего года представить предложения по использованию цифровой платформы "Цифровой рудник" крупными горнодобывающими компаниями, в том числе "Норникелем", "Полюсом" и "Алросой". Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний-участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопросы об оказании поддержки... использования цифровой платформы "Цифровой рудник" крупными горнодобывающими компаниями", - говорится в перечне поручений. В число компаний в том числе входят "Норникель", "Полюс", "Алроса", "Металлоинвест", "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК). Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, агентство стратегических инициатив, норникель, гмк норильский никель
РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Агентство стратегических инициатив, Норникель, ГМК Норильский никель
21:32 23.10.2026 (обновлено: 21:37 23.10.2026)
 
Путину представят предложения по применению платформы "Цифровой рудник"

Путину представят предложения по применению цифровой платформы для крупных металлургов

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Агентству стратегических инициатив (АСИ) до 1 декабря текущего года представить предложения по использованию цифровой платформы "Цифровой рудник" крупными горнодобывающими компаниями, в том числе "Норникелем", "Полюсом" и "Алросой".
Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний-участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопросы об оказании поддержки... использования цифровой платформы "Цифровой рудник" крупными горнодобывающими компаниями", - говорится в перечне поручений.
В число компаний в том числе входят "Норникель", "Полюс", "Алроса", "Металлоинвест", "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК).
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
 
РОССИЯВладимир ПутинМихаил МишустинАгентство стратегических инициативНорникельГМК Норильский никель
 
 
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