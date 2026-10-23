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Путину представят предложения по применению платформы "Цифровой рудник"
Путину представят предложения по применению платформы "Цифровой рудник" - 23.10.2026, ПРАЙМ
Путину представят предложения по применению платформы "Цифровой рудник"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Агентству стратегических инициатив (АСИ) до 1 декабря текущего года представить предложения по... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:32+0300
2026-10-23T21:32+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Агентству стратегических инициатив (АСИ) до 1 декабря текущего года представить предложения по использованию цифровой платформы "Цифровой рудник" крупными горнодобывающими компаниями, в том числе "Норникелем", "Полюсом" и "Алросой". Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний-участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопросы об оказании поддержки... использования цифровой платформы "Цифровой рудник" крупными горнодобывающими компаниями", - говорится в перечне поручений. В число компаний в том числе входят "Норникель", "Полюс", "Алроса", "Металлоинвест", "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК). Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, агентство стратегических инициатив, норникель, гмк норильский никель
РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Агентство стратегических инициатив, Норникель, ГМК Норильский никель
Путину представят предложения по применению платформы "Цифровой рудник"
Путину представят предложения по применению цифровой платформы для крупных металлургов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Агентству стратегических инициатив (АСИ) до 1 декабря текущего года представить предложения по использованию цифровой платформы "Цифровой рудник" крупными горнодобывающими компаниями, в том числе "Норникелем", "Полюсом" и "Алросой".
Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний-участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопросы об оказании поддержки... использования цифровой платформы "Цифровой рудник" крупными горнодобывающими компаниями", - говорится в перечне поручений.
В число компаний в том числе входят "Норникель", "Полюс", "Алроса", "Металлоинвест", "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК).
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.