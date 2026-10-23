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Путину представят предложения по применению платформы "Цифровой рудник"

Путину представят предложения по применению платформы "Цифровой рудник" - 23.10.2026, ПРАЙМ

Путину представят предложения по применению платформы "Цифровой рудник"

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Агентству стратегических инициатив (АСИ) до 1 декабря текущего года представить предложения по... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T21:32+0300

2026-10-23T21:32+0300

2026-10-23T21:37+0300

россия

владимир путин

михаил мишустин

агентство стратегических инициатив

норникель

гмк норильский никель

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Агентству стратегических инициатив (АСИ) до 1 декабря текущего года представить предложения по использованию цифровой платформы "Цифровой рудник" крупными горнодобывающими компаниями, в том числе "Норникелем", "Полюсом" и "Алросой". Перечень поручений по итогам выставки технологических компаний-участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 28 августа 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопросы об оказании поддержки... использования цифровой платформы "Цифровой рудник" крупными горнодобывающими компаниями", - говорится в перечне поручений. В число компаний в том числе входят "Норникель", "Полюс", "Алроса", "Металлоинвест", "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК). Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, михаил мишустин, агентство стратегических инициатив, норникель, гмк норильский никель