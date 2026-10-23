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Саудовская Аравия наладила выпуск более тяжелых баллистических ракет
Саудовская Аравия наладила выпуск более тяжелых баллистических ракет - 23.10.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия наладила выпуск более тяжелых баллистических ракет
Саудовская Аравия расширяет производство баллистических ракет и приступила к выпуску более тяжелых версий на основе китайских разработок, к такому выводу пришли | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:34+0300
2026-10-23T15:34+0300
2026-10-23T15:34+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Саудовская Аравия расширяет производство баллистических ракет и приступила к выпуску более тяжелых версий на основе китайских разработок, к такому выводу пришли эксперты американского Института исследований международной политики, изучив спутниковые снимки за год. Снимки производственного комплекса Эд-Давадими были сделаны спутниками компании Planet Labs в период с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года, передает агентство Рейтер. "Два исследователя Сэм Лер и Майкл Дуитсман… пришли к выводу, что на этих снимках изображены новые здания, в которых находятся заправочные шахты – колодцы, в которых смесь компонентов топлива загружается в топливные блоки ракет и затвердевает", - говорится в материале. По мнению авторов доклада, это может свидетельствовать о налаживании производства более крупных твердотопливных ракет, способных лететь дальше и нести более тяжелую боевую часть. При этом конструкция ракет напоминает китайские аналоги, которые могут быть использованы в качестве основы новых разработок. Изучив изображения обломков ракет, которые были обнаружены в Йемене, эксперты пришли к выводу, что это спроектированные в Китае DF-15. Военные действия между Саудовской Аравией и хуситами активизировались в августе после атаки на аэропорт Саны поддерживаемых Эр-Риядом йеменских проправительственных сил в момент приземления иранского самолета с делегацией руководства хуситов на борту.
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промышленность, саудовская аравия, йемен, китай
Промышленность, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЙЕМЕН, КИТАЙ
Саудовская Аравия наладила выпуск более тяжелых баллистических ракет
Planet Labs: Саудовская Аравия увеличивает производство баллистических ракет
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Саудовская Аравия расширяет производство баллистических ракет и приступила к выпуску более тяжелых версий на основе китайских разработок, к такому выводу пришли эксперты американского Института исследований международной политики, изучив спутниковые снимки за год.
Снимки производственного комплекса Эд-Давадими были сделаны спутниками компании Planet Labs в период с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года, передает агентство Рейтер.
"Два исследователя Сэм Лер и Майкл Дуитсман… пришли к выводу, что на этих снимках изображены новые здания, в которых находятся заправочные шахты – колодцы, в которых смесь компонентов топлива загружается в топливные блоки ракет и затвердевает", - говорится в материале.
По мнению авторов доклада, это может свидетельствовать о налаживании производства более крупных твердотопливных ракет, способных лететь дальше и нести более тяжелую боевую часть. При этом конструкция ракет напоминает китайские аналоги, которые могут быть использованы в качестве основы новых разработок.
Изучив изображения обломков ракет, которые были обнаружены в Йемене, эксперты пришли к выводу, что это спроектированные в Китае DF-15.
Военные действия между Саудовской Аравией и хуситами активизировались в августе после атаки на аэропорт Саны поддерживаемых Эр-Риядом йеменских проправительственных сил в момент приземления иранского самолета с делегацией руководства хуситов на борту.