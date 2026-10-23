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Умер генеральный директор РБК-ТВ Новосибирск Юрий Слуянов

Умер генеральный директор РБК-ТВ Новосибирск Юрий Слуянов - 23.10.2026, ПРАЙМ

Умер генеральный директор РБК-ТВ Новосибирск Юрий Слуянов

Генеральный директор РБК-ТВ Новосибирск Юрий Слуянов скончался после продолжительной болезни в возрасте 76-ти лет, сообщает редакция РБК Новосибирск. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T18:54+0300

2026-10-23T18:54+0300

2026-10-23T18:54+0300

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НОВОСИБИРСК, 23 окт – ПРАЙМ. Генеральный директор РБК-ТВ Новосибирск Юрий Слуянов скончался после продолжительной болезни в возрасте 76-ти лет, сообщает редакция РБК Новосибирск. "После продолжительной болезни умер генеральный директор РБК-ТВ Новосибирск Юрий Слуянов и основатель телерадиокомпании "Молодая культура Сибири". Ему было 76 лет. Юрий Слуянов возглавлял РБК-ТВ Новосибирск с 2008 года", - говорится в сообщении. Журналистскую деятельность Юрий Слуянов начал в 1979 году, став музыкальным обозревателем областной газеты "Молодость Сибири". В 1991 году основал собственную телерадиовещательную компанию "Молодая культура Сибири", которая впервые в России стала специализироваться в сфере полинационального и многоконфессионального телевидения и радио. Были реализованы проекты с телевещательными организациями Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Германии, Израиля, Польши. Одной из важнейших задач телеканала стала информационная поддержка деятельности областной Ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций "Содружество" по формированию толерантности и межэтнического согласия в обществе. В 2004 году Слуянов основал телевизионный журнал "Мир наций", регулярно освещающий многообразные события из жизни национальных сообществ Новосибирска и Новосибирской области. В 2019 году ему было присвоено звание "Заслуженный работник средств массовой информации Новосибирской области".

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бизнес, общество , новосибирск, украина, белоруссия