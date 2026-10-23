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Регионы станут ключом к перезапуску инвестиций, заявил Решетников

Регионы станут ключом к перезапуску инвестиций, заявил Решетников - 23.10.2026, ПРАЙМ

Регионы станут ключом к перезапуску инвестиций, заявил Решетников

Регионы должны стать ключевым звеном перезапуска инвестиционного цикла в российской экономике, заявил министр экономического развития России Максим Решетников... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:39+0300

2026-10-23T17:39+0300

2026-10-23T18:48+0300

россия

максим решетников

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Регионы должны стать ключевым звеном перезапуска инвестиционного цикла в российской экономике, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на пленарном заседании IV съезда региональных министров экономики. "Способность региональных команд сфокусироваться на приоритетных отраслях экономики, грамотно задействовать инструменты господдержки, улучшать деловой климат и создавать инфраструктуру для конкретных проектов - ключевые факторы запуска нового инвестиционного цикла", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба министерства. По словам министра, текущая ситуация, прогнозные оценки и задачи по восстановлению устойчивого экономического роста, поставленные президентом, требуют командной работы и эффективных управленческих решений. "Одна из главных задач сегодня - запуск нового инвестиционного цикла, где у регионов ключевая роль", - продолжил Решетников. Работу нужно сфокусировать на приоритетных отраслях, уверен министр. Это прежде всего поддержка внутреннего спроса, внедрение технологий - не просто разработка продукции, а создание условий для ее серийного производства и предоставления потребителям, а также грамотная работа с инструментами господдержки, с деловым климатом, с инфраструктурой для проектов, с самими проектами. "Важно оценивать их окупаемость и способность компаний выполнять обязательства при текущих условиях финансирования", - пояснил он. "Успех структурных изменений определяется не масштабом и объемом централизованных мер, а тем, насколько точно они будут "приземлены" в территориях", - добавил Решетников. По его словам, при реализации плана необходимо учитывать местную специфику, бюджет, потребности бизнеса и жителей, а сделать это можно лишь на местах - там, где формируется инвестиционный климат, запускаются производства и создаются рабочие места.

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россия, максим решетников