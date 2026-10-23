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Репкин заявил об угрожающей ситуации вокруг Запорожской АЭС - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Репкин заявил об угрожающей ситуации вокруг Запорожской АЭС
Репкин заявил об угрожающей ситуации вокруг Запорожской АЭС - 23.10.2026, ПРАЙМ
Репкин заявил об угрожающей ситуации вокруг Запорожской АЭС
Дефицит ответственного подхода со стороны отдельных стран приводит к возникновению угрожающей ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил заместитель постоянного... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:53+0300
2026-10-23T23:53+0300
россия
энергодар
киев
мария захарова
запорожская аэс
оон
магатэ
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Дефицит ответственного подхода со стороны отдельных стран приводит к возникновению угрожающей ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Александр Репкин. "Дефицит ответственного подхода со стороны отдельных стран приводит к возникновению угрожающей ситуации вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара. За лето этого года атаки на инфраструктуру города и станции не просто участились, а стали практически ежедневными", - говорится в тексте выступления Репкина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по теме "Доклад МАГАТЭ", опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН. По его словам, речь идет не просто о создании угроз ядерной безопасности ЗАЭС, но и о развернутой Киевом целенаправленной кампании по уничтожению сотрудников станции, членов их семей и местных жителей. "Вынуждены констатировать, что киевские власти не ограничились тем, что стали первыми в истории, кто определил персонал АЭС сознательной целью для ликвидации", - подчеркнул дипломат. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия призывает руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) решительно осудить преступные действия киевского режима, который целенаправленно создает угрозу масштабной ядерной аварии, атакуя Запорожскую АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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россия, энергодар, киев, мария захарова, запорожская аэс, оон, магатэ
РОССИЯ, Энергодар, Киев, Мария Захарова, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
23:53 23.10.2026
 
Репкин заявил об угрожающей ситуации вокруг Запорожской АЭС

Зампостпреда Репкин: дефицит ответственного подхода приводит к ситуации вокруг ЗАЭС

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Дефицит ответственного подхода со стороны отдельных стран приводит к возникновению угрожающей ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Александр Репкин.
"Дефицит ответственного подхода со стороны отдельных стран приводит к возникновению угрожающей ситуации вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара. За лето этого года атаки на инфраструктуру города и станции не просто участились, а стали практически ежедневными", - говорится в тексте выступления Репкина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по теме "Доклад МАГАТЭ", опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН.
По его словам, речь идет не просто о создании угроз ядерной безопасности ЗАЭС, но и о развернутой Киевом целенаправленной кампании по уничтожению сотрудников станции, членов их семей и местных жителей.
"Вынуждены констатировать, что киевские власти не ограничились тем, что стали первыми в истории, кто определил персонал АЭС сознательной целью для ликвидации", - подчеркнул дипломат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия призывает руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) решительно осудить преступные действия киевского режима, который целенаправленно создает угрозу масштабной ядерной аварии, атакуя Запорожскую АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
 
РОССИЯЭнергодарКиевМария ЗахароваЗапорожская АЭСООНМАГАТЭ
 
 
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