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American Express планирует сократить 5% штата по всему миру

American Express планирует сократить 5% штата по всему миру - 23.10.2026, ПРАЙМ

American Express планирует сократить 5% штата по всему миру

Американская финансовая компания American Express планирует сократить 5% штата по всему миру в рамках плана реструктуризации, сообщило агентство Рейтер. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:51+0300

2026-10-23T16:51+0300

2026-10-23T16:51+0300

сша

нью-йорк

american express

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Американская финансовая компания American Express планирует сократить 5% штата по всему миру в рамках плана реструктуризации, сообщило агентство Рейтер. "American Express понесла в третьем квартале расходы, связанные с реструктуризацией, в рамках плана, который, как ожидается, приведет к сокращению 5% ее глобального персонала", - пишет агентство со ссылкой на слова гендиректора компании Стивена Сквери (Stephen Squeri). По итогам девяти месяцев года чистая прибыль American Express выросла на 17% - до 9,794 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 14,22 доллара против 11,85 доллара годом ранее. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 9% - до 58,606 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль American Express выросла на 28% и составила 3,712 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 5,42 доллара против 4,14 доллара, оказавшись выше ожиданий аналитиков. Выручка поднялась на 9% - до 20,062 миллиарда долларов, прогноз составлял 20,12 миллиарда. Акции American Express на торгах в США снижаются в цене на 1,8%. American Express была основана в 1850 году, ее штаб-квартира располагается в Нью-Йорке. Финансовая компания занимается выпуском дебетовых и кредитных карт, а также дорожных чеков в США, а также в других странах.

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нью-йорк

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сша, нью-йорк, american express