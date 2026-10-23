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Пассажир не обязан ждать молча: что делать при задержке рейса

Пассажир не обязан ждать молча: что делать при задержке рейса - 23.10.2026, ПРАЙМ

Пассажир не обязан ждать молча: что делать при задержке рейса

Задержка рейса — ситуация, в которой пассажир чаще всего остается один на один с проблемой. Между тем закон четко определяет, что перевозчик обязан предоставить | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T07:07+0300

2026-10-23T07:07+0300

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ, Нелли Хамула. Задержка рейса — ситуация, в которой пассажир чаще всего остается один на один с проблемой. Между тем закон четко определяет, что перевозчик обязан предоставить — от воды до гостиницы, и в каких случаях можно требовать компенсацию. С 1 марта 2026 года правила уточнили сроки, но для решения споров в свою пользу следует подстраховать документами буквально каждый шаг.Когда задержка дает праваС 1 марта 2026 года Приказ Минтранса № 341 закрепил: задержка более 30 минут от времени в билете —основание для вынужденного отказа с полным возвратом денег, в том числе по невозвратному тарифу. Раньше такого порога не было. Перевозчики в ответ стали активнее предлагать пересадку или переоформление без доплаты — для них это лучше, чем возвращать деньги. Но пассажир не обязан соглашаться: выбор за ним.Статистики, как часто пользуются новой нормой, нет. "Насколько часто пользуются этой информацией, знают только авиакомпании и транспортная прокуратура. У нас физически этой информации нет, — объяснил агентству "Прайм" председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — Те, кто обращался, все получают. Отказов от выплат нет".Кто доказывает форс-мажорБремя доказывания возложено на перевозчика. По словам управляющего партнера адвокатского бюро "Юг" Юрия Пустовита, статья 120 Воздушного кодекса гласит, что перевозчик уплачивает штраф за просрочку, если не докажет, что она имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности судна либо иных не зависящих обстоятельств."Роспотребнадзор прямо разъясняет: бремя доказывания — прямая обязанность перевозчика, которая не может быть переложена на пассажира", - подчеркнул он.Сами по себе "неблагоприятные метеоусловия" автоматически форс-мажором не признаются – это абстрактная фраза. "Перевозчик должен доказать, что любой другой перевозчик в аналогичных условиях тоже не смог бы избежать задержки", — добавил эксперт.Что обязаны предоставить бесплатноОбязанность обслуживать пассажиров действует и при задержке по погоде, и при устранении неисправности. Погода освобождает перевозчика только от штрафа, но не от воды, еды и гостиницы.Как рассказал аналитик центра АПКАП Михаил Абасов, пороги остались прежними, но сроки стали жесткими. Воду — не позже чем через час после того, как ожидание превысило два часа. Горячее питание — не позже чем через два часа после первых четырех часов ожидания, далее каждые шесть часов днем и восемь ночью. Гостиницу с трансфером — после восьми часов днем и шести ночью, предоставить в течение двух часов.Самый частый источник споров — точка отсчета. По закону задержку считают от изначального времени вылета. Часы ожидания идут до того момента, когда пассажира реально сажают в самолет, а не до нового времени вылета, которое объявила авиакомпания. "Небольшой сдвиг или посадка, после которой пассажиры долго сидят в самолете, формально отодвигает обязанность", — поясняет Абасов.На практике даже те, кто имеет право на услуги, часто их не получают. "Российские авиакомпании в основном все предоставляют, но делают это несистемно. Тот, кто хочет питание получить, конечно, получит. Но если человек не знает про эти опции, то обратиться не к кому", — говорит Зотов. — Информация звучит, но люди часто в наушниках".ООП предлагает выдавать питание финансовым ваучером, стандартизировать понятие горячего питания и компенсировать проживание фиксированной суммой.Дети и особые потребностиС 1 марта 2026 года перевозчик обязан бесплатно посадить ребенка до 12 лет рядом с сопровождающим. "Отказ со ссылкой на „нет свободных мест“ правилами не предусмотрен: обязанность лежит на перевозчике. При необходимости он пересаживает других пассажиров", — подчеркивает Абасов.Пассажирам с детьми до семи лет обязаны предоставить комнату матери и ребенка. Но по факту этого не происходит или качество услуг ненадлежащее. В комнате матери и ребенка должно быть предусмотрено все для отдыха, кормления и гигиены: детские кроватки с постельным бельем, пеленальный столик, кухня с холодильником, микроволновкой и чайником, душ, туалеты, места для родителей, шкафчики для вещей и безопасная игровая зона. Такие помещения должны быть доступны пассажирам с детьми до семи лет и семьям с детьми-инвалидами до 14 лет. На практике же нередко все сводится к пеленальному столику и нескольким креслам, поэтому содержание полноценной инфраструктуры действительно требует поддержки, в том числе из бюджета."Материальная база должна компенсироваться, в том числе из бюджета. За редким исключением Нижнего Новгорода и Южно-Сахалинска, где это сделано классно", — говорит Зотов.Нормы о диетическом питании по медицинским показаниям в правилах нет. Поэтому люди с ограничениями по здоровью де-факто предоставлены сами себе. Лучше взять с собой в полет больше дозволенных продуктов, советуют эксперты.КомпенсацияШтраф по статье 120 ВК РФ — 100 рублей за час, но не более 50% стоимости билета. Их авиакомпания должна выплатить пассажиру. Сумма не индексировалась с 2001 года."Ее размер практически утратил экономический смысл, — заявил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. — Можно вернуться к норме начала 2000-х: 25% МРОТ, который сейчас составляет около 27 тысяч рублей в месяц, но это приведет к ощутимому повышению цен на билеты".Зотов предлагает автоматизировать выплаты. "Нужно сделать так, чтобы даже 100 рублей зачислялись пассажиру на счет без дополнительных телодвижений с его стороны. Можно повысить до 200, до 500, но если компенсация не автоматическая, никто выплат предоставлять не будет. Если же суммы – пусть даже 100 рублей – автоматически упадут на счет каждого пассажира, авиакомпания будет замотивирована работать с пассажирами, — говорит он. — Нужно предусмотреть процент ежегодного повышения, и это будет справедливо".Но штраф — не единственная выплата. По статье 120 ВК РФ суды взыскивают стоимость новых билетов при опоздании на стыковочный рейс, оплату отеля, такси, питание, стоимость потерянного дня отдыха. Дополнительно — моральный вред (обычно от 3 до 30 тысяч рублей), штраф 50% от присужденной суммы и неустойку 3% в день."Российское право не предусматривает фиксированных компенсаций, аналогичных Регламенту ЕС 261/2004. Однако в деле Ворошиловского райсуда Ростова-на-Дону в 2023 году общая сумма взыскания составила около 350 тысяч рублей на троих — вполне сопоставимо с европейскими стандартами", — отмечает Пустовит.Если платил самЕсли перевозчик отказался предоставить гостиницу и такси, пассажир вправе организовать все самостоятельно и взыскать расходы. Но выбор должен быть разумным. "Переночевать в президентском люксе в центре Стамбула не получится, но в гостинице 3–4 звезды рядом с аэропортом — точно можно", — говорит Цыганов. Нужно собрать доказательства непредоставления услуг: свидетельства пассажиров, запись очереди, объявления об отсутствии мест.Кто компенсирует убыткиНа внутренних рейсах лимит — 600 рублей за килограмм без объявленной ценности. Возмещают реальную стоимость вещей, но не больше лимита. "Основа всего — коммерческий акт, его надо составить в аэропорту сразу, не выходя из зоны выдачи, — подчеркивает Абасов. — Дальше помогают чеки, банковские выписки, история заказов в интернет-магазинах, фотографии вещей. Если документов нет, подойдет оценка по средним рыночным ценам — так говорит ст. 119 Воздушного кодекса".На международных рейсах лимит — 1519 специальных прав заимствования. На международных рейсах лимит — 1519 специальных прав заимствования (СДР). Это не валюта, а расчетная единица Международного валютного фонда, которая привязана к корзине из пяти валют: доллара, евро, юаня, иены и фунта. Лимиты в авиаперевозках считают в СДР, чтобы они были одинаковыми во всех странах, которые подписали Монреальскую конвенцию. Пассажиру платят в рублях по курсу ЦБ на день выплаты: сейчас 1519 СДР — это около 172 тыс. рублей. С 28 декабря 2024 года лимит повышен с 1288 до 1519 СДР.Эксперты советует не сдавать особо ценные вещи в багаж, а если так сделали, заранее объявить ценность или застраховать. Добиться увеличения компенсации можно, но в рамках лимита, если сохранились транзакции, фото вещей, переписка, говорит Цыганов.Зотов указывает на нестыковку: "Нужно разграничить потерю багажа и гибель домашнего животного либо причинение травм — они сейчас приравнены к багажу. Это не совсем правильно".Мили и бонусыСудьбу миль закон не регулирует — она зависит от правил программы лояльности. Автоматического возврата нет. "Если пассажир все-таки полетел, мили обычно начисляют как за совершенный полет. При вынужденном возврате стоит сразу подавать заявление на восстановление миль и сохранять отметку о задержке", — поясняет Абасов.Цыганов уточняет: "При задержке бонусы не начисляются, но часто начисляются компенсационные для сохранения лояльности. Если билет оплачивался бонусами, они возвращаются на счет при отмене рейса".Что делать: алгоритмПустовит рекомендует с первых минут фиксировать все: сфотографировать онлайн-табло, взять отметку сотрудника аэропорта на маршрутной квитанции, записать объявления, сохранить переписку. Потребовать справку о причине задержки — авиакомпания обязана выдать ее по запросу. Если в справке не указаны чрезвычайные метеоусловия, ссылка на форс-мажор будет несостоятельной.Сохранять все чеки — такси, отель, питание, новые билеты. Претензию предъявлять в течение шести месяцев при внутренних перевозках и 7 дней (повреждение) или 21 дня (просрочка) при международных. Если отклонили или не ответили в течение 30 дней, обращайтесь в суд.За авиационными правилами следит Ространснадзор, за правами потребителя — Роспотребнадзор. В суде к убыткам можно добавить штраф по закону о защите прав потребителей и компенсацию морального вреда.Таким образом, правила точнее фиксируют пороги и сроки, но спор по-прежнему решается документами: отметкой о задержке, коммерческим актом, письменным отказом и претензией. Кто собрал бумаги в аэропорту, получает воду, место рядом с ребенком и возврат. Кто положился на объявление по громкой связи — чаще остается без всего.

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Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

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Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

бизнес, общество , нижний новгород, южно-сахалинск, ростов-на-дону, александр цыганов, роспотребнадзор, ес, ространснадзор