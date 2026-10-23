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Лукашенко: работа завода "Штадлер Минск" не принесла "должных результатов" - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Лукашенко: работа завода "Штадлер Минск" не принесла "должных результатов"
Лукашенко: работа завода "Штадлер Минск" не принесла "должных результатов" - 23.10.2026, ПРАЙМ
Лукашенко: работа завода "Штадлер Минск" не принесла "должных результатов"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа открытого в 2014 году швейцарской компанией Stadler Rail Group завода "Штадлер Минск" не принесла... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:54+0300
2026-10-23T13:54+0300
бизнес
белоруссия
запад
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа открытого в 2014 году швейцарской компанией Stadler Rail Group завода "Штадлер Минск" не принесла "должных результатов". Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко посетил холдинг "Белкоммунмаш", где ознакомился с модельным рядом техники этого предприятия и продукцией ОАО "МАЗ". Глава государства также провел совещание по вопросу развития белорусского пассажирского транспорта. "Не буду подробно останавливаться на истории этой компании в нашей стране и обещаниях собственников, которые пока не выполнены. Картина такова, что на сегодняшний день работа акционерного общества "Штадлер Минск" не приносит должных результатов", - приводит агентство Белта слова Лукашенко. Он подчеркнул, что "создание белорусского поезда до стадии производства так пока и не дошло". Глава государства добавил, что, хотя в целом на предприятии отмечается некоторый рост основных показателей деятельности, мощности загружены далеко не на 100%. Президент поручил комитету госконтроля разобраться в сложившейся ситуации, в частности по итогам года оценить роль Белорусской железной дороги, которая должна потреблять продукцию ЗАО "Штадлер Минск". "И меньше должно быть разговоров, что санкции, чего-то трудно купить… Кому надо, тот покупает", - сказал Лукашенко. При этом он упрекнул правительство и Минский областной исполком, что у них сегодня нет видения перспектив развития этого предприятия. Белорусский завод швейцарской компании Stadler Rail Group "Штадлер Минск" был открыт в 2014 году для выпуска подвижного состава для железнодорожного и городского пассажирского электрического транспорта. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. "Штадлер Минск" отказался поставлять поезда белорусским предприятиям из-за западных санкций, а сама швейцарская компания с 2022 года из-за санкций начала перемещать заказы с белорусского предприятия на свои заводы в других странах. В сентябре 2024 года в минтрансе Белоруссии говорили, что прорабатывают с компаниями из РФ реализацию проекта по выпуску поездов на предприятии "Штадлер Минск", но о каких-то результатах переговоров не сообщалось.
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бизнес, белоруссия, запад, украина, александр лукашенко
Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Александр Лукашенко
13:54 23.10.2026
 
Лукашенко: работа завода "Штадлер Минск" не принесла "должных результатов"

Лукашенко: работа завода "Штадлер Минск" не принесла "должных результатов"

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МИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа открытого в 2014 году швейцарской компанией Stadler Rail Group завода "Штадлер Минск" не принесла "должных результатов".
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко посетил холдинг "Белкоммунмаш", где ознакомился с модельным рядом техники этого предприятия и продукцией ОАО "МАЗ". Глава государства также провел совещание по вопросу развития белорусского пассажирского транспорта.
"Не буду подробно останавливаться на истории этой компании в нашей стране и обещаниях собственников, которые пока не выполнены. Картина такова, что на сегодняшний день работа акционерного общества "Штадлер Минск" не приносит должных результатов", - приводит агентство Белта слова Лукашенко.
Он подчеркнул, что "создание белорусского поезда до стадии производства так пока и не дошло". Глава государства добавил, что, хотя в целом на предприятии отмечается некоторый рост основных показателей деятельности, мощности загружены далеко не на 100%.
Президент поручил комитету госконтроля разобраться в сложившейся ситуации, в частности по итогам года оценить роль Белорусской железной дороги, которая должна потреблять продукцию ЗАО "Штадлер Минск". "И меньше должно быть разговоров, что санкции, чего-то трудно купить… Кому надо, тот покупает", - сказал Лукашенко.
При этом он упрекнул правительство и Минский областной исполком, что у них сегодня нет видения перспектив развития этого предприятия.
Белорусский завод швейцарской компании Stadler Rail Group "Штадлер Минск" был открыт в 2014 году для выпуска подвижного состава для железнодорожного и городского пассажирского электрического транспорта.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
"Штадлер Минск" отказался поставлять поезда белорусским предприятиям из-за западных санкций, а сама швейцарская компания с 2022 года из-за санкций начала перемещать заказы с белорусского предприятия на свои заводы в других странах. В сентябре 2024 года в минтрансе Белоруссии говорили, что прорабатывают с компаниями из РФ реализацию проекта по выпуску поездов на предприятии "Штадлер Минск", но о каких-то результатах переговоров не сообщалось.
 
БизнесБЕЛОРУССИЯЗАПАДУКРАИНААлександр Лукашенко
 
 
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