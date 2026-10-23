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Кабмин рассмотрит масштабирование производства систем охлаждения для ЦОДов

Кабмин рассмотрит масштабирование производства систем охлаждения для ЦОДов - 23.10.2026, ПРАЙМ

Кабмин рассмотрит масштабирование производства систем охлаждения для ЦОДов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно, в том числе, со Сбербанком рассмотреть масштабирование производства систем охлаждения для российских... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T20:52+0300

2026-10-23T20:52+0300

2026-10-23T21:00+0300

россия

владимир путин

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цод

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно, в том числе, со Сбербанком рассмотреть масштабирование производства систем охлаждения для российских ЦОДов, соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся организации при участии ПАО "Сбербанк России", ООО "Яндекс", иных заинтересованных организаций масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для российских центров обработки данных", - сказано в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года.

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россия, владимир путин, сбербанк, цод, яндекс