https://1prime.ru/20261023/riski-874571051.html

Набиуллина: рисков массового дефолта по корпоративным облигациям нет

Набиуллина: рисков массового дефолта по корпоративным облигациям нет - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина: рисков массового дефолта по корпоративным облигациям нет

Рисков массового дефолта по корпоративным облигациям в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:59+0300

2026-10-23T16:59+0300

2026-10-23T16:59+0300

рынок

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Рисков массового дефолта по корпоративным облигациям в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Когда говорят про ситуацию на рынке облигаций... После активного роста кредитования, с учетом значительного расширения круга тех, кто эмитирует облигации, число кредитных событий будет больше, чем когда облигационный рынок был меньше. Но доля от общего объема корпоративных облигаций по которым есть дефолты - это 0,1% всех облигаций в обращении. То есть ни о какой волне (дефолтов - ред.) речи не идет", - сказала Набиуллина. Она добавила, что когда инвестор покупает облигацию с доходностью значительно выше чем ОФЗ, то он конечно понимает, что в отличие от ОФЗ есть ненулевая вероятность, что обязательства по такой облигации могут быть не исполнены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии