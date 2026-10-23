https://1prime.ru/20261023/riski-874571051.html
Набиуллина: рисков массового дефолта по корпоративным облигациям нет
Набиуллина: рисков массового дефолта по корпоративным облигациям нет - 23.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина: рисков массового дефолта по корпоративным облигациям нет
Рисков массового дефолта по корпоративным облигациям в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:59+0300
2026-10-23T16:59+0300
2026-10-23T16:59+0300
рынок
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874571051.jpg?1792763984
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Рисков массового дефолта по корпоративным облигациям в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Когда говорят про ситуацию на рынке облигаций... После активного роста кредитования, с учетом значительного расширения круга тех, кто эмитирует облигации, число кредитных событий будет больше, чем когда облигационный рынок был меньше. Но доля от общего объема корпоративных облигаций по которым есть дефолты - это 0,1% всех облигаций в обращении. То есть ни о какой волне (дефолтов - ред.) речи не идет", - сказала Набиуллина.
Она добавила, что когда инвестор покупает облигацию с доходностью значительно выше чем ОФЗ, то он конечно понимает, что в отличие от ОФЗ есть ненулевая вероятность, что обязательства по такой облигации могут быть не исполнены.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина: рисков массового дефолта по корпоративным облигациям нет
Набиуллина: рисков массового дефолта по корпоративным облигациям в России нет
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Рисков массового дефолта по корпоративным облигациям в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Когда говорят про ситуацию на рынке облигаций... После активного роста кредитования, с учетом значительного расширения круга тех, кто эмитирует облигации, число кредитных событий будет больше, чем когда облигационный рынок был меньше. Но доля от общего объема корпоративных облигаций по которым есть дефолты - это 0,1% всех облигаций в обращении. То есть ни о какой волне (дефолтов - ред.) речи не идет", - сказала Набиуллина.
Она добавила, что когда инвестор покупает облигацию с доходностью значительно выше чем ОФЗ, то он конечно понимает, что в отличие от ОФЗ есть ненулевая вероятность, что обязательства по такой облигации могут быть не исполнены.