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"Росатом" надеется на продолжение строительства АЭС "Пакш-2"

"Росатом" надеется на продолжение строительства АЭС "Пакш-2" - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" надеется на продолжение строительства АЭС "Пакш-2"

"Росатом" надеется на решение Будапешта продолжить строительство АЭС "Пакш-2" с Россией, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:27+0300

2026-10-23T16:27+0300

2026-10-23T16:55+0300

россия

венгрия

будапешт

алексей лихачев

росатом

пакш-2

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ТАШКЕНТ, 23 окт - ПРАЙМ. "Росатом" надеется на решение Будапешта продолжить строительство АЭС "Пакш-2" с Россией, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев."Росатом" с уважением относится к полномочиям нового правительства Венгрии, сказал Лихачев журналистам."Они (Венгрия - ред.) вправе продолжить проект (строительство АЭС "Пакш-2" - ред.), они вправе его остановить. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы он был продолжен. И наша задача - как раз и продемонстрировать эффективность в реализации российских технологий (строительства АЭС - ред.)", - добавил Лихачев.По его словам, если посмотреть на проекты сооружения АЭС, которые выполнялись Европой и США за последние десятилетия, то будет очевидна разница в сроках и в стоимости. Эта разница, очевидно, дает преимущество нашему проекту "Пакш-2", отметил Лихачев.Министерство экономики и энергетики Венгрии заявило 13 октября РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о дальнейшей судьбе проекта.Сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится.Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля.

венгрия

будапешт

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россия, венгрия, будапешт, алексей лихачев, росатом, пакш-2