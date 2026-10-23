https://1prime.ru/20261023/roskomnadzor-874569918.html
Роскомнадзор отказался от иска к Федору Смолову
Роскомнадзор отказался от иска к Федору Смолову - 23.10.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор отказался от иска к Федору Смолову
Роскомнадзор направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство с отказом от иска к бывшему футболисту сборной России Федору Смолову о взыскании с него 300 тысяч... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:44+0300
2026-10-23T16:44+0300
2026-10-23T16:44+0300
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Роскомнадзор направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство с отказом от иска к бывшему футболисту сборной России Федору Смолову о взыскании с него 300 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ходатайство судом пока не рассмотрено. Иск поступил в суд в сентябре. Истец просил взыскать со Смолова "для зачисления в доход федерального бюджета" долг по обязательным отчислениям за онлайн-рекламу, предусмотренным нормами закона о рекламе. Суд ранее принял иск к рассмотрению в упрощенном порядке.
Такой порядок судопроизводства применяется в спорах с небольшой суммой исковых требований. Дела рассматриваются судом без проведения заседаний, по представленным сторонами документам.
Ранее ведомство подало несколько таких исков к известным блогерам. Ответчиками, были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер Wylsacom (Валентин Петухов) и другие.
Распространители рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения в интернете рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей.
Сборы направляются на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор.
Смолов выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", махачкалинский "Анжи", "Краснодар" и сборную России. Профессиональную карьеру завершил в прошлом году.
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бизнес, россия, общество , роскомнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Роскомнадзор
Роскомнадзор отказался от иска к Федору Смолову
Роскомнадзор отказался от иска к Федору Смолову о взыскании 300 тысяч рублей
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Роскомнадзор направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство с отказом от иска к бывшему футболисту сборной России Федору Смолову о взыскании с него 300 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ходатайство судом пока не рассмотрено. Иск поступил в суд в сентябре. Истец просил взыскать со Смолова "для зачисления в доход федерального бюджета" долг по обязательным отчислениям за онлайн-рекламу, предусмотренным нормами закона о рекламе. Суд ранее принял иск к рассмотрению в упрощенном порядке.
Такой порядок судопроизводства применяется в спорах с небольшой суммой исковых требований. Дела рассматриваются судом без проведения заседаний, по представленным сторонами документам.
Ранее ведомство подало несколько таких исков к известным блогерам. Ответчиками, были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер Wylsacom (Валентин Петухов) и другие.
Распространители рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения в интернете рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей.
Сборы направляются на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор.
Смолов выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", махачкалинский "Анжи", "Краснодар" и сборную России. Профессиональную карьеру завершил в прошлом году.