https://1prime.ru/20261023/rosnedra-874574292.html
Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение
Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение - 23.10.2026, ПРАЙМ
Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение
Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение с запасами рудного золота и серебра в Забайкальском крае, начальная цена составляет 923,284 миллиона... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:57+0300
2026-10-23T17:57+0300
2026-10-23T17:57+0300
россия
роснедра
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение с запасами рудного золота и серебра в Забайкальском крае, начальная цена составляет 923,284 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются по 23 ноября, а сами торги намечены на 9 декабря. Лицензия предоставляется на 15 лет. Площадь участка - 10,61 квадратного километра.
Согласно приложению к приказу Дальнедр, балансовые запасы месторождения Зергун по категории С2 составляют 8,8 тонны золота и 4,2 тонны серебра. Забалансовые запасы по категории С2 оцениваются на уровне 11,063 тонны золота и 5,4 тонны серебра.
Годовая добыча золота из недр в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал ранее в октябре руководитель Роснедр Олег Казанов. Он отмечал, что примерно две трети из этого объема идут на производство драгметалла. По словам Казанова, прирост запасов золота в России в 2025 году достиг 712 тонн.
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россия, роснедра
Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение
Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение с запасами золота и серебра
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение с запасами рудного золота и серебра в Забайкальском крае, начальная цена составляет 923,284 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются по 23 ноября, а сами торги намечены на 9 декабря. Лицензия предоставляется на 15 лет. Площадь участка - 10,61 квадратного километра.
Согласно приложению к приказу Дальнедр, балансовые запасы месторождения Зергун по категории С2 составляют 8,8 тонны золота и 4,2 тонны серебра. Забалансовые запасы по категории С2 оцениваются на уровне 11,063 тонны золота и 5,4 тонны серебра.
Годовая добыча золота из недр в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал ранее в октябре руководитель Роснедр Олег Казанов. Он отмечал, что примерно две трети из этого объема идут на производство драгметалла. По словам Казанова, прирост запасов золота в России в 2025 году достиг 712 тонн.