https://1prime.ru/20261023/rosnedra-874574292.html

Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение

Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение - 23.10.2026, ПРАЙМ

Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение

Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение с запасами рудного золота и серебра в Забайкальском крае, начальная цена составляет 923,284 миллиона... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:57+0300

2026-10-23T17:57+0300

2026-10-23T17:57+0300

россия

роснедра

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874574292.jpg?1792767470

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Зергунское месторождение с запасами рудного золота и серебра в Забайкальском крае, начальная цена составляет 923,284 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются по 23 ноября, а сами торги намечены на 9 декабря. Лицензия предоставляется на 15 лет. Площадь участка - 10,61 квадратного километра. Согласно приложению к приказу Дальнедр, балансовые запасы месторождения Зергун по категории С2 составляют 8,8 тонны золота и 4,2 тонны серебра. Забалансовые запасы по категории С2 оцениваются на уровне 11,063 тонны золота и 5,4 тонны серебра. Годовая добыча золота из недр в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал ранее в октябре руководитель Роснедр Олег Казанов. Он отмечал, что примерно две трети из этого объема идут на производство драгметалла. По словам Казанова, прирост запасов золота в России в 2025 году достиг 712 тонн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роснедра