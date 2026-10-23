https://1prime.ru/20261023/rosnedra-874574953.html
Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение в Забайкалье
Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение в Забайкалье - 23.10.2026, ПРАЙМ
Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение в Забайкалье
Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение с запасами вольфрама в Забайкальском крае, начальная цена составляет 282,436 миллиона рублей, следует из | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T18:16+0300
2026-10-23T18:16+0300
2026-10-23T18:16+0300
россия
минприроды
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874574953.jpg?1792768566
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение с запасами вольфрама в Забайкальском крае, начальная цена составляет 282,436 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются по 23 ноября, а сами торги намечены на 9 декабря. Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка - 4,99 квадратного километра.
Согласно приложению к приказу Дальнедр, забалансовые запасы месторождения по категории С1 составляют 387 тысяч тонн руды и 2,597 тысячи тонн вольфрама.
Отмечается, что прогнозные ресурсы металла по категории Р1 оцениваются в 90,4 тонны.
По данным Минприроды РФ, прирост запасов вольфрама в 2025 году составил 5,5 тысячи тонн.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минприроды
Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение в Забайкалье
Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение с запасами вольфрама в Забайкалье
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение с запасами вольфрама в Забайкальском крае, начальная цена составляет 282,436 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются по 23 ноября, а сами торги намечены на 9 декабря. Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка - 4,99 квадратного километра.
Согласно приложению к приказу Дальнедр, забалансовые запасы месторождения по категории С1 составляют 387 тысяч тонн руды и 2,597 тысячи тонн вольфрама.
Отмечается, что прогнозные ресурсы металла по категории Р1 оцениваются в 90,4 тонны.
По данным Минприроды РФ, прирост запасов вольфрама в 2025 году составил 5,5 тысячи тонн.