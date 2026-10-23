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Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение в Забайкалье

Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение в Забайкалье - 23.10.2026, ПРАЙМ

Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение в Забайкалье

Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение с запасами вольфрама в Забайкальском крае, начальная цена составляет 282,436 миллиона рублей, следует из | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T18:16+0300

2026-10-23T18:16+0300

2026-10-23T18:16+0300

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минприроды

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Белухинское месторождение с запасами вольфрама в Забайкальском крае, начальная цена составляет 282,436 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются по 23 ноября, а сами торги намечены на 9 декабря. Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка - 4,99 квадратного километра. Согласно приложению к приказу Дальнедр, забалансовые запасы месторождения по категории С1 составляют 387 тысяч тонн руды и 2,597 тысячи тонн вольфрама. Отмечается, что прогнозные ресурсы металла по категории Р1 оцениваются в 90,4 тонны. По данным Минприроды РФ, прирост запасов вольфрама в 2025 году составил 5,5 тысячи тонн.

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