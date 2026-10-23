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В России зарплаты специалистов выросли на 20% - 23.10.2026, ПРАЙМ
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В России зарплаты специалистов выросли на 20%
В России зарплаты специалистов выросли на 20% - 23.10.2026, ПРАЙМ
В России зарплаты специалистов выросли на 20%
Средние зарплатные предложения в России для специалистов разных областей за год выросли на 20% и достигли в среднем 85 тысяч рублей в месяц, говорится в... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T00:46+0300
2026-10-23T00:46+0300
россия
общество
калмыкия
вологодская область
авито работа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874538773.jpg?1792705572
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Средние зарплатные предложения в России для специалистов разных областей за год выросли на 20% и достигли в среднем 85 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Авито Работы", которое есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики провели исследование на рынке труда за январь-сентябрь 2026 года и проанализировали среднюю предлагаемую на платформе оплату труда по разным отраслям, выяснив, в каких регионах России зарплаты специалистов выросли сильнее всего за год. "По России средние предлагаемые зарплаты за год выросли на 20% - до 84 590 рублей в месяц", - говорится в исследовании. Рейтинг регионов России по росту средних зарплатных предложений возглавила Калмыкия. Здесь за январь-сентябрь зарплаты выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли в среднем 88 947 рублей в месяц. Мурманская область оказалась на втором месте. Работодатели в этом регионе предлагали специалистам в среднем 105 882 рубля в месяц, что на 46% выше, чем годом ранее. На третьем и четвертом местах оказались Костромская и Сахалинская области с ростом средних зарплатных предложений на 44% - до 85 730 рублей и 130 825 рублей в месяц соответственно. В Оренбургской и Брянской областях зарплаты были на 43% выше, чем в прошлом году. Работодатели регионов готовы заплатить специалистам в среднем 80 027 рублей и 83 053 рубля в месяц соответственно. Замыкает топ регионов Вологодская область, в которой зарплатные предложения выросли на 40% - в среднем до 88 808 рублей в месяц. Эксперты "Авито Работы" напомнили, что под средним зарплатным предложением понимается среднее значение между минимальной и максимальной границами зарплатной вилки, которую работодатели указывают в вакансиях. Итоговая зарплата сотрудника может отличаться от номинальной, поскольку не учитывает премии, бонусы и другие дополнительные выплаты.
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192
40
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россия, общество , калмыкия, вологодская область, авито работа
РОССИЯ, Общество , Калмыкия, Вологодская область, Авито Работа
00:46 23.10.2026
 
В России зарплаты специалистов выросли на 20%

"Авито Работы": средние зарплаты специалистов в России за год выросли на 20%

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Средние зарплатные предложения в России для специалистов разных областей за год выросли на 20% и достигли в среднем 85 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Авито Работы", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитики провели исследование на рынке труда за январь-сентябрь 2026 года и проанализировали среднюю предлагаемую на платформе оплату труда по разным отраслям, выяснив, в каких регионах России зарплаты специалистов выросли сильнее всего за год.
"По России средние предлагаемые зарплаты за год выросли на 20% - до 84 590 рублей в месяц", - говорится в исследовании.
Рейтинг регионов России по росту средних зарплатных предложений возглавила Калмыкия. Здесь за январь-сентябрь зарплаты выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли в среднем 88 947 рублей в месяц.
Мурманская область оказалась на втором месте. Работодатели в этом регионе предлагали специалистам в среднем 105 882 рубля в месяц, что на 46% выше, чем годом ранее.
На третьем и четвертом местах оказались Костромская и Сахалинская области с ростом средних зарплатных предложений на 44% - до 85 730 рублей и 130 825 рублей в месяц соответственно.
В Оренбургской и Брянской областях зарплаты были на 43% выше, чем в прошлом году. Работодатели регионов готовы заплатить специалистам в среднем 80 027 рублей и 83 053 рубля в месяц соответственно.
Замыкает топ регионов Вологодская область, в которой зарплатные предложения выросли на 40% - в среднем до 88 808 рублей в месяц.
Эксперты "Авито Работы" напомнили, что под средним зарплатным предложением понимается среднее значение между минимальной и максимальной границами зарплатной вилки, которую работодатели указывают в вакансиях. Итоговая зарплата сотрудника может отличаться от номинальной, поскольку не учитывает премии, бонусы и другие дополнительные выплаты.
 
РОССИЯОбществоКалмыкияВологодская областьАвито Работа
 
 
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