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В России зарплаты специалистов выросли на 20%

В России зарплаты специалистов выросли на 20% - 23.10.2026, ПРАЙМ

В России зарплаты специалистов выросли на 20%

Средние зарплатные предложения в России для специалистов разных областей за год выросли на 20% и достигли в среднем 85 тысяч рублей в месяц, говорится в... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T00:46+0300

2026-10-23T00:46+0300

2026-10-23T00:46+0300

россия

общество

калмыкия

вологодская область

авито работа

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Средние зарплатные предложения в России для специалистов разных областей за год выросли на 20% и достигли в среднем 85 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Авито Работы", которое есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики провели исследование на рынке труда за январь-сентябрь 2026 года и проанализировали среднюю предлагаемую на платформе оплату труда по разным отраслям, выяснив, в каких регионах России зарплаты специалистов выросли сильнее всего за год. "По России средние предлагаемые зарплаты за год выросли на 20% - до 84 590 рублей в месяц", - говорится в исследовании. Рейтинг регионов России по росту средних зарплатных предложений возглавила Калмыкия. Здесь за январь-сентябрь зарплаты выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли в среднем 88 947 рублей в месяц. Мурманская область оказалась на втором месте. Работодатели в этом регионе предлагали специалистам в среднем 105 882 рубля в месяц, что на 46% выше, чем годом ранее. На третьем и четвертом местах оказались Костромская и Сахалинская области с ростом средних зарплатных предложений на 44% - до 85 730 рублей и 130 825 рублей в месяц соответственно. В Оренбургской и Брянской областях зарплаты были на 43% выше, чем в прошлом году. Работодатели регионов готовы заплатить специалистам в среднем 80 027 рублей и 83 053 рубля в месяц соответственно. Замыкает топ регионов Вологодская область, в которой зарплатные предложения выросли на 40% - в среднем до 88 808 рублей в месяц. Эксперты "Авито Работы" напомнили, что под средним зарплатным предложением понимается среднее значение между минимальной и максимальной границами зарплатной вилки, которую работодатели указывают в вакансиях. Итоговая зарплата сотрудника может отличаться от номинальной, поскольку не учитывает премии, бонусы и другие дополнительные выплаты.

калмыкия

вологодская область

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россия, общество , калмыкия, вологодская область, авито работа