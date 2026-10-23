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Бизнес не стремится уходить из России, заявил глава AmCham
Бизнес не стремится уходить из России, заявил глава AmCham - 23.10.2026, ПРАЙМ
Бизнес не стремится уходить из России, заявил глава AmCham
Никто из представителей бизнеса не стремится уходить из РФ, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T01:10+0300
2026-10-23T01:10+0300
2026-10-23T01:10+0300
россия
бизнес
сша
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Никто из представителей бизнеса не стремится уходить из РФ, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
"Никто из представителей бизнеса не стремится уходить из РФ. Что касается возвращения на российский рынок, то все ждут сигнала из Белого дома", - пишет газета "Известия" со ссылкой на Эйджи.
По словам Эйджи, одним из первых направлений взаимодействия России и США может стать строительство дата-центров. Помимо уже заключенной "дизельной сделки", до конца года могут быть запущены еще два российско-американских проекта.
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россия, бизнес, сша
Бизнес не стремится уходить из России, заявил глава AmCham
Глава AmCham Эйджи: никто из представителей бизнеса не стремится уходить из России
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Никто из представителей бизнеса не стремится уходить из РФ, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
"Никто из представителей бизнеса не стремится уходить из РФ. Что касается возвращения на российский рынок, то все ждут сигнала из Белого дома", - пишет газета "Известия" со ссылкой на Эйджи.
По словам Эйджи, одним из первых направлений взаимодействия России и США может стать строительство дата-центров. Помимо уже заключенной "дизельной сделки", до конца года могут быть запущены еще два российско-американских проекта.