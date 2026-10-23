https://1prime.ru/20261023/rossija-874541028.html
Россия будет сотрудничать в сфере транспорта, заявил Никитин
Россия будет сотрудничать в сфере транспорта, заявил Никитин - 23.10.2026, ПРАЙМ
Россия будет сотрудничать в сфере транспорта, заявил Никитин
Россия будет сотрудничать в в сфере транспорта, в том числе и авиации, с теми странами, которые готовые выстраивать справедливые равноправные отношения, заявил... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T07:17+0300
2026-10-23T07:17+0300
2026-10-23T07:17+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия будет сотрудничать в в сфере транспорта, в том числе и авиации, с теми странами, которые готовые выстраивать справедливые равноправные отношения, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
"В транспорте очень важна справедливость и взаимность. Поэтому со всеми теми странами, которые готовы с нами выстраивать справедливые равноправные отношения, мы, конечно, будем сотрудничать", - ответил Никитин в интервью "Комсомольской правде" на вопрос, что может дать потепление отношений между Россией и США.
Росавиация и Минтранс находятся на связи с авиационным властями всех стран мира, поэтому любые позитивные тенденции будут поддержаны, подчеркнул вице-премьер.
Никитин был назначен вице-премьером РФ 22 октября 2026 года, а пост министра транспорта, который он занимал до этого, занял Дмитрий Ядров.
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бизнес, россия, сша, комсомольская правда, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, США, Комсомольская правда, Росавиация
Россия будет сотрудничать в сфере транспорта, заявил Никитин
Никитин: Россия будет сотрудничать с странами, готовыми выстраивать справедливые отношения
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия будет сотрудничать в в сфере транспорта, в том числе и авиации, с теми странами, которые готовые выстраивать справедливые равноправные отношения, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
"В транспорте очень важна справедливость и взаимность. Поэтому со всеми теми странами, которые готовы с нами выстраивать справедливые равноправные отношения, мы, конечно, будем сотрудничать", - ответил Никитин в интервью "Комсомольской правде" на вопрос, что может дать потепление отношений между Россией и США.
Росавиация и Минтранс находятся на связи с авиационным властями всех стран мира, поэтому любые позитивные тенденции будут поддержаны, подчеркнул вице-премьер.
Никитин был назначен вице-премьером РФ 22 октября 2026 года, а пост министра транспорта, который он занимал до этого, занял Дмитрий Ядров.