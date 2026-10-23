https://1prime.ru/20261023/rossija-874541028.html

Россия будет сотрудничать в сфере транспорта, заявил Никитин

Россия будет сотрудничать в сфере транспорта, заявил Никитин - 23.10.2026, ПРАЙМ

Россия будет сотрудничать в сфере транспорта, заявил Никитин

Россия будет сотрудничать в в сфере транспорта, в том числе и авиации, с теми странами, которые готовые выстраивать справедливые равноправные отношения, заявил... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T07:17+0300

2026-10-23T07:17+0300

2026-10-23T07:17+0300

бизнес

россия

сша

комсомольская правда

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874541028.jpg?1792729047

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия будет сотрудничать в в сфере транспорта, в том числе и авиации, с теми странами, которые готовые выстраивать справедливые равноправные отношения, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин. "В транспорте очень важна справедливость и взаимность. Поэтому со всеми теми странами, которые готовы с нами выстраивать справедливые равноправные отношения, мы, конечно, будем сотрудничать", - ответил Никитин в интервью "Комсомольской правде" на вопрос, что может дать потепление отношений между Россией и США. Росавиация и Минтранс находятся на связи с авиационным властями всех стран мира, поэтому любые позитивные тенденции будут поддержаны, подчеркнул вице-премьер. Никитин был назначен вице-премьером РФ 22 октября 2026 года, а пост министра транспорта, который он занимал до этого, занял Дмитрий Ядров.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, комсомольская правда, росавиация