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В России за год сократилось число магазинов разливного пива

В России за год сократилось число магазинов разливного пива - 23.10.2026, ПРАЙМ

В России за год сократилось число магазинов разливного пива

Количество магазинов разливного пива в городах-миллионниках России за год сократилось на 8,7% и на начало октября составляет более 9,3 тысячи, подсчитали для... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T07:35+0300

2026-10-23T07:35+0300

2026-10-23T07:35+0300

бизнес

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воронеж

москва

челябинск

"2гис"

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Количество магазинов разливного пива в городах-миллионниках России за год сократилось на 8,7% и на начало октября составляет более 9,3 тысячи, подсчитали для РИА Недвижимость в геосервисе "2ГИС". По данным сервиса, сильнее всего число таких магазинов уменьшилось в Воронеже (–16%, до 501 точки), Омске (–15%, до 415 точек), Челябинске (–13%, до 593 точек), Краснодаре (–10%, до 809 точек) и Санкт-Петербурге (–9%, до 1 тысячи точек). В Москве показатель снизился на 7%, до 1,2 тысячи магазинов. "У разливного пива ситуация сложная. Этот формат сильно зависит от постоянного локального покупателя, а его экономика становится все более напряженной. Розничные продажи пива снижаются, при этом растут акцизы, закупочные цены, аренда и расходы на персонал. Для небольшого магазина с несколькими десятками сортов существенное значение имеют потери продукции, сроки хранения и оборачиваемость запасов", – объяснил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Павел Люлин. Он добавил, что маркировка, учет каждой продажи из кеги, требования к кассовому оборудованию и электронному документообороту увеличивают административную нагрузку на этот бизнес. Для крупных сетей это является обычными операционными расходами, а небольшому предпринимателю приходится вкладывать дополнительные деньги при сокращающейся марже, отметил эксперт. Кроме того, заметное влияние оказывают региональные ограничения. Например, в Воронеже в 2025 году была запрещена продажа пива в магазинах площадью менее 50 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах. В Омской и Челябинской областях также действуют ограничения для небольших кафе и баров в многоквартирных домах, рассказал Люлин. Количество алкогольных магазинов в российских городах-миллионниках тоже уменьшается. К началу октября их насчитывалось почти 13,7 тысячи, что на 6% меньше, чем годом ранее, подсчитали в "2ГИС". Наиболее заметная оптимизация наблюдается в Нижнем Новгороде, где количество точек сократилось на 22% (до 535), в Омске, Воронеже, Новосибирске и Красноярске – примерно на 12% (до 709, 343, 793 и 798 соответственно). В Москве их стало почти на 5% меньше (3,3 тысячи). Только в двух городах – Екатеринбурге и Ростове-на-Дону – таких магазинов стало на 1% и 2% больше. По словам Люлина, федеральные алкогольные сети в России за последние годы открыли избыточное количество магазинов, поэтому сейчас начинают оптимизировать свои точки в некоторых локациях. Помимо этого, часть продаж забирают обычные продуктовые сети, которые предлагают алкоголь вместе с повседневной корзиной. "Думаю, дальше продолжится оптимизация небольших и слабых магазинов, а крупные сетевые операторы сохранят сильные локации", – отметил он.

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бизнес, россия, воронеж, москва, челябинск, "2гис"