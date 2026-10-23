https://1prime.ru/20261023/rossija-874546713.html

Россия изучает возможность создания грузовых хабов в Индонезии

Россия изучает возможность создания грузовых хабов в Индонезии - 23.10.2026, ПРАЙМ

Россия изучает возможность создания грузовых хабов в Индонезии

Российские логистические компании изучают возможность создания грузовых хабов в Индонезии и ведут переговоры с местными партнерами, сообщил РИА Новости... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T10:30+0300

2026-10-23T10:30+0300

2026-10-23T10:30+0300

бизнес

россия

индонезия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874546713.jpg?1792740633

ДЖАКАРТА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские логистические компании изучают возможность создания грузовых хабов в Индонезии и ведут переговоры с местными партнерами, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. "Естественным развитием партнерства было бы создание определенных консолидационных складов, хабов. Сегодня я точно могу вам сказать, что логистические компании изучают этот вопрос, присматриваются, ведут переговоры с партнерами, в том числе с крупнейшими здесь игроками, включая суверенный фонд "Данантара", - рассказал Груздев. По его словам, развитие промышленной кооперации предполагает не только обеспечение внутреннего рынка Индонезии, но и поставки в соседние страны с использованием доступных торговых режимов и логистических возможностей. "Поэтому убежден, что постепенно эта деловая инициатива приобретет конкретные очертания в развитии и портовой инфраструктуры, и хабов", - добавил замминистра.

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индонезия