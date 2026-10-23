https://1prime.ru/20261023/rossija-874546713.html
Россия изучает возможность создания грузовых хабов в Индонезии
Россия изучает возможность создания грузовых хабов в Индонезии - 23.10.2026, ПРАЙМ
Россия изучает возможность создания грузовых хабов в Индонезии
Российские логистические компании изучают возможность создания грузовых хабов в Индонезии и ведут переговоры с местными партнерами, сообщил РИА Новости... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:30+0300
2026-10-23T10:30+0300
2026-10-23T10:30+0300
бизнес
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индонезия
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ДЖАКАРТА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские логистические компании изучают возможность создания грузовых хабов в Индонезии и ведут переговоры с местными партнерами, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.
"Естественным развитием партнерства было бы создание определенных консолидационных складов, хабов. Сегодня я точно могу вам сказать, что логистические компании изучают этот вопрос, присматриваются, ведут переговоры с партнерами, в том числе с крупнейшими здесь игроками, включая суверенный фонд "Данантара", - рассказал Груздев.
По его словам, развитие промышленной кооперации предполагает не только обеспечение внутреннего рынка Индонезии, но и поставки в соседние страны с использованием доступных торговых режимов и логистических возможностей.
"Поэтому убежден, что постепенно эта деловая инициатива приобретет конкретные очертания в развитии и портовой инфраструктуры, и хабов", - добавил замминистра.
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бизнес, россия, индонезия
Бизнес, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ
Россия изучает возможность создания грузовых хабов в Индонезии
Груздев: логистические компании РФ изучают возможность создания грузовых хабов в Индонезии
ДЖАКАРТА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские логистические компании изучают возможность создания грузовых хабов в Индонезии и ведут переговоры с местными партнерами, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.
"Естественным развитием партнерства было бы создание определенных консолидационных складов, хабов. Сегодня я точно могу вам сказать, что логистические компании изучают этот вопрос, присматриваются, ведут переговоры с партнерами, в том числе с крупнейшими здесь игроками, включая суверенный фонд "Данантара", - рассказал Груздев.
По его словам, развитие промышленной кооперации предполагает не только обеспечение внутреннего рынка Индонезии, но и поставки в соседние страны с использованием доступных торговых режимов и логистических возможностей.
"Поэтому убежден, что постепенно эта деловая инициатива приобретет конкретные очертания в развитии и портовой инфраструктуры, и хабов", - добавил замминистра.