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В России почти 900 тысяч человек прошли профориентацию - 23.10.2026, ПРАЙМ
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В России почти 900 тысяч человек прошли профориентацию
В России почти 900 тысяч человек прошли профориентацию - 23.10.2026, ПРАЙМ
В России почти 900 тысяч человек прошли профориентацию
Около 900 тысяч человек прошли профориентацию в кадровых центрах "Работа в России" за три квартала 2026 года, что на 200 тысяч больше, чем за тот же период... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:42+0300
2026-10-23T10:42+0300
россия
общество
антон котяков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874547234.jpg?1792741362
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Около 900 тысяч человек прошли профориентацию в кадровых центрах "Работа в России" за три квартала 2026 года, что на 200 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. "За девять месяцев 2026 года в кадровых центрах "Работа в России" более 898 тысяч граждан прошли профориентацию: от прохождения тестов на профессиональные интересы и способности до посещения предприятий в рамках профтуров. Это на 201 тысячу больше, чем за тот же период прошлого года", - рассказали журналистам в ведомстве. Там уточнили, что профориентация особенно востребована среди молодежи, ей воспользовались почти 350 тысяч молодых соискателей. "Конечно, в первую очередь это актуально для молодежи, но в ряде случаев и для взрослых соискателей: например, ветеранам спецоперации, возвращающимся к мирной жизни – профориентацией воспользовались свыше 16 тысяч наших защитников с начала года", – рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В ведомстве отметили, что такая мера поддержки позволяет удовлетворять самые разные запросы граждан. Так, 30 тысяч людей с инвалидностью смогли подобрать направление, подходящее по состоянию здоровья, почти 60 тысяч россиян предпенсионного возраста – род занятий, подходящий по графику и уровню нагрузки.
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40
россия, общество , антон котяков
РОССИЯ, Общество , Антон Котяков
10:42 23.10.2026
 
В России почти 900 тысяч человек прошли профориентацию

Минтруд: около 900 тысяч человек прошли профориентацию в центрах "Работа в России"

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Около 900 тысяч человек прошли профориентацию в кадровых центрах "Работа в России" за три квартала 2026 года, что на 200 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
"За девять месяцев 2026 года в кадровых центрах "Работа в России" более 898 тысяч граждан прошли профориентацию: от прохождения тестов на профессиональные интересы и способности до посещения предприятий в рамках профтуров. Это на 201 тысячу больше, чем за тот же период прошлого года", - рассказали журналистам в ведомстве.
Там уточнили, что профориентация особенно востребована среди молодежи, ей воспользовались почти 350 тысяч молодых соискателей.
"Конечно, в первую очередь это актуально для молодежи, но в ряде случаев и для взрослых соискателей: например, ветеранам спецоперации, возвращающимся к мирной жизни – профориентацией воспользовались свыше 16 тысяч наших защитников с начала года", – рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В ведомстве отметили, что такая мера поддержки позволяет удовлетворять самые разные запросы граждан. Так, 30 тысяч людей с инвалидностью смогли подобрать направление, подходящее по состоянию здоровья, почти 60 тысяч россиян предпенсионного возраста – род занятий, подходящий по графику и уровню нагрузки.
 
РОССИЯОбществоАнтон Котяков
 
 
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