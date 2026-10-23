https://1prime.ru/20261023/rossija-874547234.html

В России почти 900 тысяч человек прошли профориентацию

В России почти 900 тысяч человек прошли профориентацию - 23.10.2026, ПРАЙМ

В России почти 900 тысяч человек прошли профориентацию

Около 900 тысяч человек прошли профориентацию в кадровых центрах "Работа в России" за три квартала 2026 года, что на 200 тысяч больше, чем за тот же период... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T10:42+0300

2026-10-23T10:42+0300

2026-10-23T10:42+0300

россия

общество

антон котяков

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Около 900 тысяч человек прошли профориентацию в кадровых центрах "Работа в России" за три квартала 2026 года, что на 200 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. "За девять месяцев 2026 года в кадровых центрах "Работа в России" более 898 тысяч граждан прошли профориентацию: от прохождения тестов на профессиональные интересы и способности до посещения предприятий в рамках профтуров. Это на 201 тысячу больше, чем за тот же период прошлого года", - рассказали журналистам в ведомстве. Там уточнили, что профориентация особенно востребована среди молодежи, ей воспользовались почти 350 тысяч молодых соискателей. "Конечно, в первую очередь это актуально для молодежи, но в ряде случаев и для взрослых соискателей: например, ветеранам спецоперации, возвращающимся к мирной жизни – профориентацией воспользовались свыше 16 тысяч наших защитников с начала года", – рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В ведомстве отметили, что такая мера поддержки позволяет удовлетворять самые разные запросы граждан. Так, 30 тысяч людей с инвалидностью смогли подобрать направление, подходящее по состоянию здоровья, почти 60 тысяч россиян предпенсионного возраста – род занятий, подходящий по графику и уровню нагрузки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , антон котяков